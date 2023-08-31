مصرع شخصين مع وصول الإعصار إداليا إلى فلوريدا

قالت إدارة دوريات الطرق السريعة في فلوريدا إن شخصين لقيا حتفهما، في حادثي سيارة مرتبطين بالطقس، مع وصول الإعصار إداليا إلى اليابسة على امتداد ساحل الخليج بالولاية الأمريكية، بحسب "رويترز".

وفاة شخصين فى حادثي سيارة

وأوضح بيان الإدارة أن حادثًا وقع بمنطقة باسكو، ما أدى لوفاة قائد سيارة يبلغ من العمر 40 عامًا، بعد أن فقد السيطرة على سيارته واصطدم بشجرة.

وأضافت أنه في منطقة ألاتشوا، اصطدمت سيارة رجل يبلغ من العمر 59 عامًا بالأشجار، وسط أمطار غزيرة، ما أدى لوفاته.