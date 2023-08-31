الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع شخصين مع وصول الإعصار إداليا إلى فلوريدا

الإعصار
الإعصار

قالت إدارة دوريات الطرق السريعة في فلوريدا إن شخصين لقيا حتفهما، في حادثي سيارة مرتبطين بالطقس، مع وصول الإعصار إداليا إلى اليابسة على امتداد ساحل الخليج بالولاية الأمريكية، بحسب "رويترز".

وفاة شخصين فى حادثي سيارة 

وأوضح بيان الإدارة أن حادثًا وقع بمنطقة باسكو، ما أدى لوفاة قائد سيارة يبلغ من العمر 40 عامًا، بعد أن فقد السيطرة على سيارته واصطدم بشجرة.

وأضافت أنه في منطقة ألاتشوا، اصطدمت سيارة رجل يبلغ من العمر 59 عامًا بالأشجار، وسط أمطار غزيرة، ما أدى لوفاته.

الأكثر قراءة

قناة الناس| هل تكبر عند بدء الركوع أم عند إتمامه؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

استقرار الفرخ .. أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 31-8-2023

"الحوثى" تمنع سفينتين من الوصول إلى ميناء عدن

رابط سريع.. نتيجة الثانوية العامة 2023 دور ثانى

"أبوزيد": تنسيقية الأحزاب تعاملت مع ملف الدمج بعيدا عن أى توجه سياسى

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)