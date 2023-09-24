"المصيلحى" يفتتح صومعة جديدة بالشرقية ويتفقد مجمع خدمات العاشر.. اليوم

يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، الموافق 24 من سبتمبر الجاري، أول صومعة حقلية بمحافظة الشرقية، وتبلغ طاقتها التخزينية 5 آلاف طن، ضمن مشروع إنشاء 60 صومعة حقلية، طاقة كل منها 5 آلاف طن، بالإضافة إلى طاقة تخزينية 300 ألف طن.

ويتفقد وزير التموين، عقب افتتاح صومعة الشرقية، مجمع الخدمات التموينية بالعاشر من رمضان، بالإضافة إلى عدد من المنشآت التموينية بالمحافظة.

جولة تفقدية لبعض المنشآت التموينية داخل المحافظة

ومن المقرر أن يقوم وزير التموين، عقب افتتاح الصومعة الحقلية بالشرقية، بجولة تفقدية لبعض المنشآت التموينية داخل المحافظة، ويزور مخازن الجملة للاطمئنان على توافر رصيد استراتيجي جيد من السلع التموينية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكدت في وقت سابق ، أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي منه ما بين 250 الى 270 مليون رغيف.

واعتمدت الدولة المصرية الصوامع كواحدة من أهم الاستراتيجيات العامة التي حصلت على اهتمام من القيادة السياسية، باعتبار القمح مصدر رئيسي وغلة قومية، لتشهد مظاهر الاهتمام بها طفرة هائلة، وبلغت قدرتها الحالية على تخزين 3.5 مليون طن، مقارنه بنحو 1.2 مليون طن في السابق.