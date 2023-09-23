السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" تعلن عن وظائف بمواقع الشركة العامة للصوامع.. التخصصات والشروط المطلوبة

وزارة التموين
وزارة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة للوزارة عن فتح باب التقديم لشغل بعض الوظائف الشاغرة بصوامعها، نظام العقد المؤقت وبنظام المكافأة الشاملة لسد حاجة العمل عند الاحتياج، وذلك بالصوامع التابعة للشركة فى محافظات، "القليوبية ، الشرقية ، الدقهلية ، المنوفية ، كفرالشيخ، البحيرة، الاسماعيلية، الإسكندرية ، مطروح، السويس".

وظائف الشركة العامة للصوامع 

وتضمنت الوظائف المطلوبة "مهندس كهرباء، حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية بتقدير جيد جدًا، ومهندس ميكانيكا، بكالوريوس هندسة ميكانيكية، بتقدير جيد جدًا، وكذلك فني كهرباء حاصل على دبلوم صنايع كهرباء، وفني ميكانيا حاصل على دبلوم صنايع، وأخصائي زراعي حاصل على بكالوريوس زراعة، وفني زراعي حاصل على دبلوم زراعة، وأمين عهده قمح حاصل على دبلوم متوسط، ووزان حاصل على دبلوم متوسط ، وأن يكون لديه رخصة سارية".

التقديم لوظائف الشركة العامة للصوامع

ويتم تقديم الطلبات على موقع الشركة الرسمى فى الفترة من 20 سبتمبر وحتى يوم 15 من شهر أكتوبر المقبل، ومن شروط التقدم للوظيفة أن لا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا في يناير 2024، وأن يكون من أبناء المحافظات المذكورة، واجتياز الاختبارات الخاصة بكل وظيفة.

تأتي تلك الوظائف في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين على الارتقاء بمنظومة العمل داخل الصوامع، حيث تعمل الصوامع حاليًا وفقًا لأحدث التكنولوجيا.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحي، على مدار الفترة الماضية فى تنفيذ المشروع القومي للصوامع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم بدلًا من تخزين القمح فى شون تربية ومكشوفة، مما ساعد على جودة إنتاج الخبز المدعم والقضاء على كميات القمح التي كانت تهدر في الماضي بسبب الشون الترابية.

وظائف وزارة التمويل وظائف وزارة التموين وظائف الشركة العامة للصوامع فرص عمل وظائف للمهندسين

الأكثر قراءة

عاجل.. أمر رئاسى بتقسيم تونس إلى 5 أقاليم لأول مرة فى تاريخها

عاجل.. تنحى رئيس "العلاقات الخارجية" بالشيوخ الأمريكى بسبب شبهات فساد

أول تعليق من المفتى على حظر النقاب فى المدارس

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

"مكارثى" يعتزم سحب الأموال المخصصة لتدريب القوات الأوكرانية من الميزانية الأمريكية

عاجل.. الحقيقة الكاملة وراء اختراق صفحة “أوقاف الدقهلية” ونشر مقاطع إباحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصري: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة