عاجل.. موعد تطبيق الغلق الكلى لكوبرى الفطيم بمدينة نصر لمدة 10 أيام

تبدأ الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاقًا كليًا لكوبرى الفطيم فى مدينة نصر؛ بسبب أعمال إنشاء محطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر لمدة 10 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

غلق كوبرى الفطيم فى مدينة نصر

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر، على أن يتم تنفيذ أعمال الحفر الطولي أمام المجمع الأمني.

ويستلزم الغلق الكلي لمسطح كوبري الفطيم القادم من مناطق مدينة نصر تجاه الطريق الدائري مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه مطلع كوبري الفطيم وعدم استكمال اتجاه الطريق الدائري، بداية من الساعة 12,5 صباح غد الإثنين الموافق 25 /9 /2023 ولمدة (10) أيام ليلًا ونهارًا.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.