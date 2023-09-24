الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسماعيل بيومى لـ"الشاهد": أدركت الموت حينما عبرت القناة بذراع واحد

الحكمدار إسماعيل
الحكمدار إسماعيل بيومي

قال الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر، إن أحد الجنود المصريين حاول نقله إلى السويس، ولكن رفض وأمر بأن يلتزم كل جندي في موقعه، وبالفعل ظل ماكثاً في هذه الحفرة لمدة ثلاث ساعات متتالية ليفكر في حل لهذه الإصابة دون ترك الموقع.

 

أبطال أكتوبر 

وأكد الحكمدار إسماعيل بيومي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن أحد الجنود قام بربط الباقي من ذراعه بشكل محكم لمحاولة إيقاف النزيف، ولكن بدأ النزيف يزداد شيئاً فالفرقة شيئاً، ولهذا فكر في الذهاب إلى الفرقة التي عبرت، حيث كان برفقة هذه الفرقة كتائب طبية، ليعود بعد العلاج مباشرة إلى موقعه، معبراً:" قبلت المفقود من ذراعي وقمت بقراءة القرآن ودفنه في موقع الإصابة ثم عبرت القناة بذراع واحد.

 

وتابع:" لم يصاحبني شعور الحزن آنذاك وذلك لأن النصر ليس أمر هين، ويحتاج إلى التضحية، وما فقدته مجرد ذراع وليس استشهاد كامل مثلما حدث مع أصدقائي" .

 

واستطرد:"أرهقت كثيراً في أثناء عبور القناة بسبب قلة النوم، قلة الغذاء، نزيف ذراعي الأيمن، ولهذا شعرت بالدوار الشديد في منتصف المياه، ولهذا قمت بقول الشهادة حيث أدركت الموت".

 

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بإطلاق عبوات ناسفة وبشكل عشوائي أثناء تواجدي في المياه، وهذه الصواريخ كانت تعمل على غليان المياه، وكان الموج يرتفع ويهبط حينها وبعد هدوء هذا الصراع المائي وجد نفسه على الضفة الشرقية من القناة ولكن كان مازال بعيداً عن الكتائب الطبية.

الشاهد الجزء الثالث 


ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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