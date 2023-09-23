الحكمدار إسماعيل بيومى لـ"الشاهد": كنا وحوشًا محبوسة تريد الانطلاق والحرب

قال الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر، إن الأهالي في محافظات مصر المختلفة كانوا مشتتين جدًا.

وأضاف حكمدار الساتر الترابى خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كنا وحوشًا محبوسة تريد أن تنطلق وتحارب"، مشيرًا إلى أنه علم بـقرار العبور في وقتها.

حكمدار الساتر الترابى يكشف أهم المعدات المستخدمة في حرب أكتوبر

وتابع: "يوم 6 أكتوبر نقلونا على الضفة الشرقية للقناة المنطقة اللي هنشتغل فيها وقالوا مشروع هيتعمل هناك، وكان معانا معدات العبور في مناطق قريبة، المعدات كانت عبارة عن مكن مضخات وبعض الفلنكات وفلنكات تُربط بحبال وممكن الجندي يمشي عليها وفلنكات خشب وكنا نستعمل لنشات".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.