السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كوميديا ساخرة.. عرض"العاصفة" العماني بمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

جانب من العرض العماني
جانب من العرض العماني العاصفة

استضاف مسرح ليسيه الحرية، مساء اليوم السبت، العرض المسرحي العماني “ العاصفة”، ثاني العروض المسرحية المشاركة في الدورة الـ13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.

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فكرة العرض كوميديا ساخرة محيرة 

تدور فكرة العرض في إطار من الكوميديا الساخرة المحيرة التي تضع المشاهد في أكثر من اختيار،  فهناك من سيفهم أن العرض سياسي وآخرين سيعتقدون أن العرض اجتماعي، والعمل من إخراج وسينوغرافيا عدي الشنفري، وتأليف الدكتور عماد محسن الشنفري، وتمثيل عبد الله الشنفري وهشام صالح.

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وقالت عزة القاسمي مديرة الفريق العماني إن هذه هي المشاركة الثانية على التوالي للفريق في مهرجان الإسكندرية المسرحي، لافتة إلى أن الفريق سعيد للغاية لأن المهرجان في الإسكندرية مدينة الجمال، مقدمة خالص الشكر لاتاحة الفرصة للفريق لهذه المشاركة الثمينة لقوة المهرجان وسمعته الكبيرة.

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انطلاق الدورة الثالثة عشر من المهرجان 

وانطلقت فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، مساء أمس بحفل افتتاح  الدورة الثالثة عشرة بمكتبة الإسكندرية وذلك بحضور عدد من الفنانين وعلى رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة إسمه، والفنان حمدي الميرغني، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، واحمد صيام، وعارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة و لفيف من الفنانين ومحبي المسرح. 
الجدير بالذكر أنه تم اختيار ثلاث عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من (مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة).

ويذكر  أن مهرجان الإسكندرية المسرحي أسسه عام 2008 الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت ليكون المهرجان فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين، والتي كان ضعف الامكانيات يعرقل احلامهم. 

مهرجان الأسكندرية المسرحي مسرح ليسيه الحرية العرض المسرحي العاصفه كوميديا ساخرة محيرة مكتبة الاسكندرية

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