السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية يطالب بوضع تشريعات تمنع حرق القرآن

سامح شكري
سامح شكري

حذّر وزير الخارجية سامح شكري، من إشكاليات التعامل مع ملف العنصرية وكراهية الأجانب وظاهرة الإسلاموفوبيا وتبعاتها من موجات العنف والكراهية المتزايدة تجاه المجتمعات المسلمة.

وأضاف شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن أبرز تلك التبعات التي ظهرت مؤخرًا حرق القرآن الكريم بما يمثل تضييقًا في الحق في حرية الدين والمعتقد.

وشدد وزير الخارجية، على ضرورة وضع تشريعات وسياسات وبرامج تحول دون تكرار مثل تلك الوقائع، مشيدًا بمبادرة الدنمارك الأخيرة في هذا الاتجاه.

وزير الخارجية: مصر حققت خطوات كبيرة في ملف حقوق الإنسان

كما أكد أن مصر حققت على الصعيد الوطني في الارتقاء بملف حقوق الإنسان، خطوات كبيرة لتعزيز حقوق مواطنيها وأبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية تمكين المرأة المصرية واستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة.

وتابع: "كذلك قامت مصر بجهود حثيثة في مجال تمكين الشباب ومراعاة أولويات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تولي مصر أهمية كبيرة لتعزيز مبدأ المواطنة ومكافحة التمييز وحماية الحريات الدينية".

وزير الخارجية سامح شكري حرق القران حرق القرآن الكريم القاهرة الإخبارية الامم المتحدة

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