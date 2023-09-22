"حقوق الإنسان والمواطنة": تخصيص جميع مقراتنا لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

قال المستشار جمال التهامي، إن حزب حقوق الإنسان والمواطنة عقد اجتماعا موسعا ضم رئيس الحزب والنواب والمساعدون وأعضاء الهيئه العليا والأمانه العامة وأمناء المحافظات والمراكز والمدن.

وأضاف التهامي، في بيان للحزب، إن جميع الحاضرين قرروا بالإجماع دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة دعما للديمقراطية وإرساء لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان والمواطنة واستكمالا للمشروعات القائمة التي تنقل مصر الحديثة إلى الجمهورية الجديدة، ومن أجل الاستقرار والتنمية وإرساء لقواعد دولة المؤسسات والحقوق والحريات، ومن أجل الموقف العربى والدولي الذي تبؤته مصر خلال رئاسة الرئيس للجمهورية الجديدة.

استخدام مقرات الحزب المنتشره فى غالبية المحافظات لحملة الرئيس السيسي

وتابع: “بناءا عليه قرر الحزب بجميع تنظيماته استخدام مقرات الحزب المنتشرة في غالبية المحافظات لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد مؤتمرات دعم وتأييد مع التركيز على شرح وتوضيح الإنجازات في الواقع العملي الذي تم على أرض الواقع، والذي لا يعلم الكثيرون حتى يكون غالبية الشعب على بينة، بالذي تم ويتم وما سيتم من إنجازات حقيقية لم تراها الدولة المصرية من قبل”.

وكان أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، استعدادات الهيئة للانتخابات الرئاسية، وهي الانتخابات الخامسة التعددية التي تشهدها مصر، والثالثة بعد ثورة ٣٠ يونيو.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، الأربعاء الماضي، بقاعة المؤتمرات والندوات بمدينة نصر، أن كل مواطن مسجل بقاعدة بيانات الناخبين له الحق في المشاركة في التصويت في الانتخابات واختيار الرئيس الذي يمثله من خلال إنتخابات ديمقراطية نزيهة.