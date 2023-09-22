الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حقوق الإنسان والمواطنة": تخصيص جميع مقراتنا لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال المستشار جمال التهامي، إن حزب حقوق الإنسان والمواطنة عقد اجتماعا موسعا ضم رئيس الحزب والنواب والمساعدون وأعضاء الهيئه العليا والأمانه العامة وأمناء المحافظات والمراكز والمدن.

وأضاف التهامي، في بيان للحزب، إن جميع الحاضرين قرروا بالإجماع دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة دعما للديمقراطية وإرساء لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان والمواطنة واستكمالا للمشروعات القائمة التي تنقل مصر الحديثة إلى الجمهورية الجديدة، ومن أجل الاستقرار والتنمية وإرساء لقواعد دولة المؤسسات والحقوق والحريات، ومن أجل الموقف العربى والدولي الذي تبؤته مصر خلال رئاسة الرئيس للجمهورية الجديدة.

txt

حزب "الاتحاد" يدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

txt

إشادة برلمانية بتصريحات "الوطنية للانتخابات" و"الحوار الوطنى" حول الانتخابات الرئاسية

استخدام مقرات الحزب المنتشره فى غالبية المحافظات لحملة الرئيس السيسي

وتابع: “بناءا عليه قرر الحزب بجميع تنظيماته استخدام مقرات الحزب المنتشرة في غالبية المحافظات لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد مؤتمرات دعم وتأييد مع التركيز على شرح وتوضيح الإنجازات في الواقع العملي الذي تم على أرض الواقع، والذي لا يعلم الكثيرون حتى يكون غالبية الشعب على بينة، بالذي تم ويتم وما سيتم من إنجازات حقيقية لم تراها الدولة المصرية من قبل”.

وكان أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، استعدادات الهيئة للانتخابات الرئاسية، وهي الانتخابات الخامسة التعددية التي تشهدها مصر، والثالثة بعد ثورة ٣٠ يونيو.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، الأربعاء الماضي، بقاعة المؤتمرات والندوات بمدينة نصر، أن  كل مواطن مسجل بقاعدة بيانات الناخبين له الحق في المشاركة في التصويت في الانتخابات واختيار الرئيس الذي يمثله من خلال إنتخابات ديمقراطية نزيهة.

حزب حقوق الإنسان والمواطنة حقوق الانسان رئيس الحزب النواب المحافظات الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر الحديثة الجمهورية الجديدة

مواد متعلقة

"مصر القومى": خطة لحشد الدعم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية

مستقبل وطن المنوفية يعقد اجتماعًا لبحث سبل دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض مصر لمنخفض جوى

بعد مد الحظر.. شعبة السكر تتوقع تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة

كواليس تصريحات أوسوريو عن لاعبى الدورى المصرى والتدخين والشيشة

اتحاد الصناعات يناشد الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة

ضبط 20 ألف عبوة حلوى فى مصنع بير سلم بالغربية

حسن عبدالبصير: قافلة الأوقاف الدعوية تجوب مساجد العلمين (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يفرض إغلاقًا شاملًا على الضفة وغزة بسبب الأعياد اليهودية

استشهاد فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى غرب جنين

خلال لقائه إيلى كوهين.. شكرى: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد فى الأراضى المحتلة