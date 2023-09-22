الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "الاتحاد" يدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

رضا صقر رئيس حزب
رضا صقر رئيس حزب الاتحاد

أعلن حزب "الاتحاد"، برئاسة رضا صقر، عن دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة؛ لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة، وحفاظًا على إنجازات 10 سنوات تحققت في عهد الرئيس السيسي، وانطلاقًا من المسئولية الوطنية للحزب.

استكمال مسيرة التنمية والبناء 

وذكر الحزب، في بيانٍ له اليوم، إن دعمه لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي استكمالًا لمسيرة التنمية والبناء الشاملة المستدامة، ودعم التماسك المجتمعي وتثبيت أركان الدولة، والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة، والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة، تحقيقًا لأهداف ثورة 30 يونيو.

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وأضاف الحزب في بيانه، إنه يدعم ترشح الرئيس السيسي، انطلاقًا من المشروعات والمبادرات العملاقة وفقًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ووفقًا لرؤية مصر 2030، بكل محاورها، على رأسها التعليم، والصحة، والتنمية العمرانية، والسياسة الداخلية والخارجية، والأمن القومي، والتنمية الاقتصادية.

حزب الاتحاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح الانتخابات الرئاسية المقبلة عشر سنوات التنمية التماسك المجتمعي

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