السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح شكرى: بعض الدول تتنصل من مسئولياتها تجاه قضايا المناخ

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه انطلاقًا من مسئوليته كرئيس لمؤتمر تغير المناخ وارتباطًا بحقيقة تواضع الجهد الحالي مقارنة بحجم التحدي القائم، فضلًا عما نراه من محاولات بعض الدول للتنصل من مسئولياتها، مؤكدًا أن بعض الدول تراجعت عن تعهداتها وعدم تنفيذ تعهدات التمويل المتفق عليها ولجوء البعض لفرض إجراءات ورسوم تجارية حمائية تحت غطاء حماية المناخ.

عوامل نجاح مؤتمر المناخ بالإمارات

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لضمان نجاح مؤتمرنا القادم لتغير المناخ بدولة الإمارات العربية الشقيقة فأكد أن نجاحنا يعتمد على تنفيذ التعهدات والاتفاقيات القائمة وإنشاء صندوق لتمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار وتوفير التمويل المطلوب لإبقاء هدف الدرجة ونصف الدرجة قابلًا للتنفيذ.

سامح شكري وزير الخارجية مسئولياتها بعض الدول تنصل تعهدات التمويل مؤتمر المناخ الإمارات

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