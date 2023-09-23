متطوع بـ"حياة كريمة": نشكر الرئيس علي مبادراته التي تخدم أهالي القرى (فيديو)

قال عمر أيسر، أحد المتطوعين بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإسماعيلية، إن المتطوعين يقوموا بمساعدة الأهالي خلال مشاركتهم في مبادرات المؤسسة وخاصة مبادرة “أنت الحياة”، التي بدورها تخفف عن كاهل المواطنين، مؤكدا أنهم يقوموا بتقديم خدمات الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية بقرى محافظة الإسماعيلية.

ووجه بدوره التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي علي المبادرات التي أطلقها سيادته لبناء حياة كريمة للمصريين، وتقديم خدمات متنوعة للأسر الأكثر احتياجا بالقرى.

أنت الحياة في الإسماعيلية

واختتمت مؤسسة حياة كريمة، أمس الجمعة، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، التي استمرت بالمحافظة على مدار 6 أيام، لخدمة عدد أكبر من المواطنين بالمحافظة وتقديم الدعم لهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرهم من المؤسسات المختصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وخاصة في قرى محافظات حياة كريمة.

شملت فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى فعاليات المبادرة التي تنظم قوافل طبية؛ لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

عن المبادرة

وقد أطلقت المؤسسة مبادرة" أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة، إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.