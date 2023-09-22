متطوعة بـ"حياة كريمة": المؤسسة تساعد الأهالي بقرى الإسماعيلية (فيديو)

أبرزت فاطمة سعيد، متطوعة بـ"حياة كريمة" بالإسماعيلية، إنجازات المؤسسة مثل رفع كفاء المدن والطرق بالقرى، ومساعدة الأهالي، ما دفعها للتطوع ضمن صفوف المؤسسة، لتكون عنصر فاعل في عملية البناء هذه بمحافظتها.

وتابعت: "بحب مساعدة كبار السن والأطفال، وبكون فرحانه بمساعدتهم ورسم البهجة علي وشوشهم".

كما وجهت المتطوعة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقدمه من مجهود لكل المصريين والإنجازات المتوالية في كل القطاعات، وخاصة تطوير البنية التحتية التي وضعت مصر بمصاف الدول المتقدمة في المنطقة والعالم أجمع.

أنت الحياة

جاء ذلك على هامش مبادرة "انت الحياة"، التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية، لمدة 6 أيام، لخدمة عدد أكبر من المواطنين بالمحافظة وتقديم الدعم لهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وصندوق مكافحة الإدمان وغيرها من المؤسسات المختصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً، خاصة في قرى محافظات "حياة كريمة".

وشملت فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى فعاليات المبادرة التي تنظم قوافل طبية؛ لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

دعم نفسي

فضلاً عن الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة "مصر تقرأ"، كذلك ما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.