الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 حالة من الاستقرار في البنوك العاملة في مصر والسوق المصرفية، حيث سجل سعر الريال في البنك المركزي نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB
سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

 

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس
وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.20 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وسجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

 

وفي سياق متصل، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية،  اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023، والذي يوافق الأجازة الرسمية للبنك المركزي المصري.

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أسعار العملات اليوم الأحد

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 
سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 32.80 جنيه للشراء، و33.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.79 جنيه للشراء، و37.96 جنيه للبيع.

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