خالد البلشى: "هيكل" امتلك كل نواصى مهنة الصحافة

ألقى الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، كلمة له خلال احتفالية مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، بالذكرى المئوية لميلاده.

وقال البلشي: أقف اليوم بينكم فى حضرة صاحب الحضور الأكبر فى تاريخ الصحافة المصرية مهما اختلفت الرؤى والتقييمات حوله.. أقف فى حضرة الأستاذ، فنحن لا ننكر فضل أساتذتنا، وهو اعتراف لا يخلو من حقنا فى النقد، فهذه مهنتنا، وهكذا علّمنا الكبار، وعلّمنا هيكل كيف نضع أساسًا للتحرر فى مهنتنا، وللتنوع بيننا دون إنكار لحق الكبار، وسيبقى هيكل كبيرًا بيننا.

اعتراف بالمهنية

وأضاف: أقف فى حضور رجل كان مجرد لقائه والتقدير منه بمثابة اعتراف بالمهنية، واعتراف بالفضل واعتراف بالبقاء.. نقف فى حضرة رجل ما زال عطاؤه ممتدًا حتى بعد رحيل الجسد فى حضرة أستاذ ذي بصمة فريدة مهما اختلفنا حوله.

وأكمل: امتلك هيكل كل نواصى المهنة سواء من حيث تنوع المصادر وقوتها، أو من حيث القدرة على الوصول للمعلومات فى أدق وأرقى وأقوى مصادرها، أو من حيث السبق، وسبك المادة الصحفية بحرفية فذة، وصوغها بلغة متفردة، يضاف إلى كل ذلك ذخيرة معرفية شاملة من حافظة شعرية جبارة إلى ذاكرة تاريخية لا تعرف الوهن، إلى الاطلاع على كل ما هو حديث، وشغف للإنجاز لم يتوقف، وامتلاك لكل فنون المهنة عززها برحلات معرفية، وبمقابلات مع مفكرى العالم، وسياسييه، وكبار صحفييه، فلم يترك نافذة للاطلاع إلا وفتحها.

مئوية هيكل

وتابع: عندما همّ هيكل بالانصراف كان حريصًا على أن يفتح نوافذه للأجيال القادمة من خلال مؤسسته للتدريب، التى كنت واحدًا ممن استفادوا منها، وفتحت الأبواب واسعة لعشرات من الصحفيين للتعلم آخرهم أكثر من (22) متدربًا حصلوا على دورة هيكل الأخيرة ضمن اتفاق لمدة عامين مع نقابة الصحفيين، ومؤسسة هيكل للصحافة العربية نرجو أن يتعزز ويمتد.

وبدأت احتفالية مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، منذ قليل.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية، تسليم "جائزة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" لعام 2023 في دورته السابعة للعمل الصحفي على اختلاف منصاته ومنابره الراسخ منها والوافد.

حضر الاحتفالية المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، بجانب عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام وبعض الرموز السياسية والثقافية والدبلوماسية السابقين، كما حضر نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.

أيضًا حضرت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

والمؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية.

كما تعمل على أن تكون عونًا لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد، حيث تقدم المؤسسة جائزتين تشجيعيتين للاحتفاء بالتميز في العمل الصحفي.

وتبلغ قيمة كل جائزة 250 ألف جنيه مصري، وتهدف مؤسسة هيكل من خلال هذه الجوائز إلى مكافأة الصحفيين العرب شبانًا أو شابات تميزوا في مجمل أعمالهم الصحفية خلال العام 2022.

يتضمن برنامج الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الأستاذ «محمد حسنين هيكل»، كلمة لرئيس مجلس أمناء المؤسسة

السيدة "هدايت هيكل"، كما يتم عرض الفيلم التسجيلي للمئوية.

ويلقي كل من نقيب الصحفيين خالد البلشي، ورئيس مجلس إدارة جريدة تايمز والصنداي تايمز البريطانية "جون ويثرو"، كلمة خلال الاحتفال.

كما يتم عقد حلقة نقاشية بعنوان: «النظام العالمي الجديد» والمتحدثون هم: السيد جون ويثرو رئيس مجلس إدارة جريدة تايمز والصنداي تايمز البريطانية، السيد مايكل بينيون، كاتب ومراسل لصحيفة تايمز، يدير الجلسة الإعلامي شريف عامر.



فيما يختتم الحفل بتقديم الجوائز من السيدة «هدايت هيكل»، يعقبها كلمات الحاصلين على الجوائز.