السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأستاذ والجورنالجى".. "الحياة اليوم" يحتفل بمئوية هيكل

محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، فقرة للاحتفال بمئوية أستاذ الصحافة المصرية والعربية محمد حسنين هيكل.

وعرض البرنامج تقرير فيديو وثائقي يتناول حياة الكاتب الكبير هيكل، وصد أبرز محطات مسيرته الصحفية، وأبرز الخطوات السياسية التي خاضها والمواقف التي دافع عنها.

وقال التقرير: "الأستاذ والجورنالجي ألقاب حظي بها الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل بعد رحلة في بلاط صاحبة الجلالة أدت إلى ما يقرب من 70 عاماً، ولقبل بأحد مؤرخي مصر الحديثة نظراً للإسهامات الصحفية الضخمة".

الحياة اليوم محمد حسنين هيكل لبنى عسل

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