مئوية هيكل.. ماذا قال "شيخ الصحفيين" عن اليهود؟

كشف محمد حسنين هيكل كشف محاولات اليهود السرية للتسليح وشحنات الأسلحة والمهاجرين اليهود التي كانت تدخل فلسطين عبر البحر في سرية تامة وكيف استعد اليهود استعدادًا تامًا لحرب 1948.

واستعرض “هيكل” في كتابه «المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل» مساعي اليهود لإقامة دولتهم على أرض فلسطين، وأسباب اختيار هذه المنطقة تحديدًا، وكيف تم التخطيط لذلك، موثقًا ذلك بشهادات المصادر ممن عاصروا تلك الأحداث.

تغطية حرب فلسطين

سجل محمد حسنين هيكل يومياته عن تغطيته لحرب فلسطين، وكشف تفاصيل احتلال يهود إسرائيل لها وكيف رتبوا وجهزوا الأسلحة لذلك في السر، وحسب الكاتب محمود صلاح في كتابه «حرب فلسطين في مذكرات جمال عبدالناصر يوميات محمد حسنين هيكل» فإن الأحداث هناك كانت ساخنة وفي طريقها للانفجار، وكانت العصابات الصهيونية الإرهابية بدأت تنفذ بالسلاح مخططها لإرهاب الفلسطينيين العزل البسطاء وطردهم والاستيلاء على هذه القرى والمدن الفلسطينية واحدة بعد الأخرى.

كتاب المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل

"المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل – الأسطورة والإمبراطورية والدولة اليهودية" هو الجزء الأول لسلسلة من 3 أجزاء للصحفي والكاتب والمحلل السياسي المصري محمد حسنين هيكل.

واستهل الكتاب بالحديث عن الفرق بين طبعة هذا الكتاب العربية والطبعة المترجمة، فيوضح أن هناك اختلافا بينهما لحُب العرب لمتابعة التفاصيل الدقيقة لذلك أطال في التفاصيل في نسخته العربية.

ويحاول “هيكل” في هذا الكتاب أن يجيب على السؤال الذي يخطر بعقل القارئ بمجرد قراءته لعنوان الكتاب “لماذا يجب أن تكون هناك مفاوضات سرية من الأساس؟”، فيستعرض الدواعي التي أوجبت على المفاوضان أن تتسم بالسرية.

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