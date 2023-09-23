السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد طرحها بيوم.. نداء شرارة تنضم لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بـ"ومعاك"

نداء شرارة
نداء شرارة

استطاعت المطربة نداء شرارة أن تحقق نجاحا كبيرا بأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان “ومعاك”، حيث انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب خلال يوم واحد من طرحها.

وكليب أغنية “ومعاك” كلمات: أحمد العزب، ألحان: عمرو الشاذلى، توزيع ومكس وماستر : هشام البنا، إخراج: وائل درابسه.

 


وطرحت المطربة الأردنية نداء شرارة مؤخرًا، أغنية بعنوان "أنت فرحة"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات آية علاء، وألحان نداء شرارة وتوزيع ألكسندر ميساكيان.

وقبل أغنية "أنت فرحة"، طرحت شرارة أغنية "قالهالى"، وهى التعاون الثاني مع الشاعر أحمد حسن راؤول مع نداء والموسيقار اللبناني جان ماري رياشي بعد أغنية "حبيتك بالتلاتة" التي تخطت الـ70 مليون مشاهدة وكانت من ألحان سامر أبو طالب.

كما طرحت نداء شرارة أغنية طمنها، وهي من كلمات إيهاب غيث، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع فراس عودة، وقبل 4 شهور طرحت نداء شرارة أغنية، "ست البنات - حنة العروس"  وهي  أغنية من الفلكلور الأردني، من تأليف عمر الصقار ونداء شرارة.

الفنانة الأردنية نداء شرارة من مواليد عام 1993، وسبق وأن فازت بلقب "ذا فويس أحلى صوت" في الموسم الثالث عام 2015، وأشاد كثير من النقاد والجماهير بموهبتها الفنية.

يذكر أن نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلي يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة

نداء شرارة ومعاك أغنية يوتيوب تريند

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