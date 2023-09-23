كشف ملابسات شنق كلب حتى نفوقه فى محافظة المنوفية

نجحت الأجهزة المسئولة في كشف ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبرموقع " فيس بوك "متضمناً قيام أحد الأشخاص بشنق كلب حتى نفوقه بالمنوفية وضبط مرتكب الواقعة

عقب رصد تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على إحدى الصفحات عبرموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنا قيام أحد الأشخاص بشنق كلب (حتى نفوقه) بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من (عامل - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل آخر - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بتعذيب الكلب الخاص به وقتله عن طريق شنقه بإحدى أعمدة الإنارة بدائرة المركز.

تم ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لقيام الكلب بعقر أحد الأغنام ملكه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.