الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على كلب بعصا

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام حارس عقار بالتعدى على كلب بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

وتضمن مقطع الفيديو المتداول ظهور أحد الأشخاص يقوم بالتعدى بالضرب على كلب بواسطة عصا خشبية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

بالفحص أمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (حارس عقار، ومقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.