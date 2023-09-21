كشف ملابسات تسميم كلاب ضالة فى مصر القديمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما نُشر على حساب في فيسبوك، مدعوما بصور تتضمن الادعاء بقيام مالك أحد المطاعم، بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة بالقاهرة، بتسميم الكلاب الضالة.

وتبين، من خلال فحص المنشور، أنه تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من متطوعة بإحدى الجمعيات الأهلية للرفق بالحيوان برصدها مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يتضمن قيام العاملين بالمطعم المشار إليه بوضع الطعام لبعض الكلاب الضالة بجوار المطعم، وعقب ذلك تفقد الكلاب توازنها ثم يقومون بوضعها فى أجولة بلاستيكية للتخلص منها.

وحضر لديوان القسم (المدير المسئول عن المطعم "نجل صاحب المطعم")، وأنكر ما جاء بأقوال المُبلغة، وأفاد بأنه عثر على بعض الكلاب الضالة نافقة بجوار المطعم جهة عمله، وتم التخلص منها بمعرفته لوجود روائح كريهة بالمنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الداخلية

نجحت أجهزة الأمن في كشف عدد من القضايا، بدايتها ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قنا من أحد المستشفيات باستقبال عامل "متوفى إثر إصابته برش خرطوش"، وشقيقه "مصاب بجرح قطعي- مقيمين بدائرة القسم"، وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم (عاملا، ونجله، مقيمين بذات الناحية)، وأضاف بقيام الأول بإصابة شقيقه المتوفى بطلق ناري من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وقيام الثاني بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها إثر مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول والسلاح الناري المستخدم في الواقعة "فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قتل كلب بعد سحله

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من (عامل بمخبز، مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (عامل نظافة، مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدي على الكلب الخاص به وقتله من خلال ربطه من رقبته بحبل وسحبه على عمود إنارة حتى فارق الحياة وإلقائه بترعة (قدم مقطع فيديو يوثق ذلك).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة، وعلل ذلك لقيام الكلب بالهجوم على أحد الأغنام الخاصة به، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.