الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشف ملابسات فيديو سائق "موتوسيكل الجيزة" المتهور

الأمن
الأمن

ألقت أجهزة الأمن القبض على عامل لاتهامه بأداء حركات استعراضية بواسطة دراجة بخارية، معرضا حياة المواطنين للخطر، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قائد دراجة نارية يقوم بحركات استعراضية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (عامل ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة التحقيق.

ضبط لص مصاب بخرطوش أثناء محاولة سرقة سور حديدي بالطالبية

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم "مصاب برش خرطوش بالجسم").

بالفحص تبين قيام الـمُصاب بالاشتراك مع (عاملين خردة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) بسرقة سور حديدي خاص بأحد الكباري بدائرة القسم باستخدام دراجة نارية (تروسيكل - ملك وقيادة أحدهم)، ولدى مشاهدة المسئول عن حراسة موقع الأعمال لهم، قام بإطلاق عيار ناري تجاههم، ما أدى إلى حدوث إصابة المتهم الأول، ولاذا المتهمين الآخرين بالهرب بالدراجة النارية المشار إليها.

بعد تقنين الإجراءات، تم ضبط شخصين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الجريمة، كما تم ضبط دراجة نارية "تروسيكل" استخدماها في الجريمة. 

وأضافا أنهما باعا المسروقات لزبون "سيء النية" وهو مالك مخزن خردة يمتلك معلومات جنائية ويقيم في نفس منطقة الحادث. 

وتم ضبط المالك وبمواجهته بأقوال المتهمين، اعترف بشراء الحديد منهم بشكل غير قانوني. كما تم ضبط حارس خاص يحمل فرد خرطوش استخدمه في منع اللصوص من سرقة الموقع الذي كان يحرسه، وبعد مواجهته، اعترف بارتكاب الجريمة بقصد الحفاظ على الأمن في الموقع.

القبض علي عامل حركات استعراضية دراجة بخارية وزارة الداخلية قسم شرطة إمبابة

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