السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح فى تصادم سيارتين على طريق طنطا بسيون

إصابة 3 أشخاص
إصابة 3 أشخاص

شهد طريق طنطا بسيون بمحافظة الغربية واقعة تصادم سيارتين ملاكى أمام قرية كفر العرب مما أدى إلى إصابة ٣ أشخاص بكدمات وجروح متفرقة وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعى، حيث تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير امن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتعرض ٣ أشخاص، إثر تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق طنطا بسيون وعلى الفور تم الانتقال إلى محل الواقعة وسحب السيارتين لسهولة حركة المرور وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة

حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بالشوارع الرئيسية

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقي اللواء خالد عبدالسلام ، مدير أمن الغربية، اليوم  السبت، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 14 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

تصادم قرية كفر العرب شرطة النجدة طريق طنطا بسيون سهوله حركة المرور

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