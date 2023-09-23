السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الصيف يودع الإسكندرية.. إقبال منخفض على شواطئ عروس المتوسط فى أول أيام الخريف

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

 

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم، انخفاضا في نسب الإشغال والإقبال، من أهالي عروس المتوسط، وذلك بالتزامن مع استقبال فصل الخريف، وبدء العد التنازلي للعام الدراسي الجديد.

الاستمتاع بأجواء البحر 

ورغم انخفاض نسب الإشغال عن ما شهدته الإسكندرية خلال شهري يوليو وأغسطس، إلا أنه حرصت بعض الأسر من أبناء المدينة وزائريها على الاستمتاع بأجواء البحر خلال بداية فصل الخريف، والتي تتميز فيه الشواطئ بانخفاض الإقبال وعدم الازدحام مقارنة بأشهر الصيف.

نسب الإقبال بالقطاعين الشرقي والغربي

واوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن نسب الإشغال اليوم بشواطئ المدينة بلغت بشواطئ القطاع الشرقي 35%، و شواطئ القطاع الغربي والعجمي 25%.

ختام الموسم الصيفي 2023

وكان قد اختتم اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية الموسم الصيفي لشواطئ الإسكندرية 2023، خلال احتفالية نظمتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشاطئ ستانلي.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن شواطئ الإسكندرية شهدت هذا الموسم إنجاز ونجاح لخدمة 5 مليون و 700 ألف زائر تواجدوا خلال فصل الصيف بمدينة الإسكندرية.
وأكد المحافظ أن الإسكندرية هي المصيف الاقتصادي الأول بالجمهورية، لذا تم توفير شاطئيين بشكل مجاني تماما وهما "شاطئ المندرة" و"شاطئ الأنفوشي"، فضلا عن توفير  دخول الشواطئ العامة باسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات للفرد شاملة كافة الخدمات، لافتًا أن فئة الشواطئ السياحية لا تزيد سعر تذكرة الدخول شاملة كافة الخدمات عن 25 جنيها، ولم يتم أي زيادة في سعر الشواطئ هذا العام.

وأوضح “ الشريف” أنه قد تم وضع قرارات حاسمة بإلزام المستأجرين بأسعار تذاكر دخول الشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية  والتنبيه بالحفاظ علي نظافة دورات مياه الشواطئ، وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ، وكذلك ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين المدربين على اعلى مستوي.

 

شواطئ الإسكندرية ختام الموسم الصيفي عروس المتوسط فصل الخريف انخفاض نسب الإشغال

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