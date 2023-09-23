"السياحة" تفجر مفاجأة حول الفندق الغارق فى المنيا

- وزارة السياحة والآثار توضح حقيقة حادث تصادم أحد الفنادق العائمة أثناء مروره بمحافظة المنيا

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه بالإشارة إلى تعرض أحد الفنادق العائمة اليوم لحادث تصادم أثناء مروره بالممر الملاحي النهري لمحافظة المنيا، وهو في طريقه من القاهرة إلى الأقصر، أكدت أنه كان خاليا تماماً من أي نزلاء سواء من المصريين أو الأجانب، وأن الحادث وقع دون وجود أية خسائر في الأرواح.

ومن جانبه، قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إن الفندق العائم كان قد انتهت رخصة التشغيل السياحي الخاصة به منذ مايو 2023، ولم يتم تجديدها حتي تاريخه، ولم يستقبل أي نزلاء من المصريين أو الأجانب حيث تواجد الفندق المذكور بالورشة في حلوان على مدار الأربعة أشهر الماضية لإجراء أعمال التطوير والتجديد والصيانة اللازمة حتى يتسنى له العمل خلال الموسم الشتوي.

وبعد الانتهاء من جميع أعمال التجديد والصيانة، حصلت إدارة الفندق العائم على تصريح مرور من القاهرة إلى الأقصر من الإدارة العامة للحماية المدنية والهيئة العامة للنقل النهري، للرسو بالأقصر ومن ثم إجراء المعاينات اللازمة له من وزارة السياحة والآثار وتجديد الترخيص الخاص به، تمهيداً لبدء العمل من أول شهر أكتوبر القادم.

وقد تعرض الفندق لهذا الحادث أثناء مروره أسفل أحد الكباري بمحافظة المنيا وتصادمه به مما أدى إلى حدوث شق بجسم الفندق ودخول المياه من المستوى الأول له، وقام ريس الفندق العائم بتحريك العائمة لرسوها على البر لعدم تعطل الحركة الملاحية بالمجري الملاحي وقيام أفراد الطاقم بالنزول.

وأكدت وزارة السياحة أنه مازالت التحقيقات مستمرة بالنيابة والجهات المعنية، كما تم التنسيق مع الشركة المالكة للفندق العائم لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.