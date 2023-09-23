تركيب مطبات شوكية بشوارع زفتى لمنع المخالفين والحد من السرعات

استجابة لـ"الدستور"

أقامت وحدة مرور زفتي، بقيادة الرائد هاني البنا، بالتنسيق مع المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مجلس مدينة زفتي، مطبات صناعية بعدة شوارع بالمدينة، والبداية من شارع الجمهورية الذي شهد عدة حوادث بسبب السرعات.

وناشد "الدستور"، المسئولين التدخل، ومن جانبه وافق الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على تركيب تلك المطبات بناء على رغبة الأهالى، وقامت اللجنة المشكلة بوضع المطبات الشوكية ذات الاتجاه الواحد لتمنع دخول السيارات والمركبات في الاتجاه المعاكس.

ورصد "الدستور"، اليوم، قيام اللجنة المشكلة بتركيب المطبات الشوكية وسط إشادة من المواطنيين، بناءً علي توجيهات اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، والعميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، واستجابة لـ«الدستور»، في عدة تقارير سابقة.

وكان "الدستور" قد نشر تقريرًا حمل عنوان "أهالي زفتى يشكون تأخر تركيب مطبات صناعية بالشوارع"، وأوضح التقرير أن أهالي مدينة زفتى بالغربية يشكون من عدم تركيب مطبات صناعية في الطرق والشوارع الرئيسية بالمدينة، ما يؤدي إلى تعرض السائقين والمارة لخطر الحوادث المرورية، التي تعد شبه يومية، وعلى الرغم من وجود مطبات صناعية جاهزة للتركيب داخل أحد المخازن في المدينة، إلا أنها لم يتم تركيبها في الشوارع الرئيسية حتى الآن دون وجود أي أسباب.

ويعاني الأهالي من هذه المشكلة منذ فترة طويلة، وقد تقدموا بعدة شكاوى إلى الجهات المعنية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد فعل حتى الآن، ويطالب الأهالي في مركز ومدينة زفتي بضرورة تركيب المطبات الصناعية في الطرق الرئيسية للحد من حوادث السير والحفاظ على سلامة المواطنين.

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