السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدريب طلاب مدارس STEM بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو فى جامعة كفرالشيخ

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

قام معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ بتدريب عدد من طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة كفرالشيخ، ضمن فعاليات  قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو،  بإشراف الدكتور علا البردى، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد الكيلانى، وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.  

ويأتي ذلك فى إطار التعاون بين جامعه كفر الشيخ ووزارة التربية والتعليم، وتحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على معهد علوم وتكنولوجيا النانو، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العيا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

  • دعم العملية التعليمية للطلبة المتفوقين

وقد أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن ذلك يأتي فى إطار دعم العملية التعليمية للطلبة المتفوقين، حيث قام طلبة مدارسstem بزيارات علميه وميدانيه لمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بالجامعة وذلك لنشر الثقافة الحديثة من تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها، كما قام الطلبة بتلقى محاضرات نظرية على أيدى عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإخصائيين بالمعهد، عن استخدام تقنية النانو وبعض المواد النانومترية فى المجالات التطبيقية المختلفه  الطبية والصناعية والتى تخدم المجتمع فى شتى المجالات لحل مشاكل صحية وبيئية متعدده، أيضاً قام الطلبة بزيارة معظم المعامل البحثية والاطلاع على الأجهزة العلمية المتطورة بالمعهد وآخر البحوث المتطورة والمشروعات العلمية التى يتميز بها المعهد.

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من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن تدريب عدد من طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة كفر الشيخ يأتي لرعاية الطلبة المتميزين في هذه المدارس، ودراسة إمكانية تنفيذ ابتكاراتهم، في إطار تفعيل دور الجامعة في دعم الشباب، وتماشياً مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار2030.

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