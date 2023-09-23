صناعة البرلمان: الرئيس السيسى يولى أهمية خاصة بملف التصنيع المحلى

أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تعميق التصنيع المحلي والتوجيه بتطوير الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية.

استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع

وأشار نصار في تصريح صحفي له اليوم، إلى إطلاع الرئيس عبدالفتاح السيسى على استراتيجية تطوير الهيئة العربية للتصنيع، والتوجيه بتعميق التصنيع المحلى، خلال لقائه مع اللواء مختار عبداللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، فضلا عن استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية، واطلاع الرئيس على استراتيجية تطوي

الهيئة، خاصةً ما يتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، وتدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية، وكذا الاهتمام بالبحوث الفنية، لاسيما من خلال أكاديمية الهيئة للتدريب الهندسي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

تعميق التصنيع المحلى

وقال عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن سياسة مصر بتوجيهات السيسي لتعميق التصنيع المحلي، تتوافق مع تحديات اقتصادية وعالمية كبيرة، ورغبة مصر المعلنة في دعم وتعزيز القطاع الصناعي، والوصول بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار سنويا.

وأشاد النائب مجاهد نصار بتوجيهات الرئيس بمواصلة الجهود الجارية للهيئة في مختلف المجالات، في إطار تلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعا مع اللواء مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن الاجتماع استعرض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات المدنية والعسكرية