أمانة شئون الصناعة بـ"مستقبل وطن" تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعداد للانتخابات الرئاسية

‎‎عقدت أمانة شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس سمير صبري أمين أمانة الصناعة والتجارة المركزية، اجتماعًا دوريًا، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة المركزية، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

‎الاستعداد للانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس السيسي

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات الخاصة بأمانة التجارة والصناعة المركزية، والاستعدادات للاستحقاق الانتخابي القادم، كما تضمن تقييم خطة العمل خلال الفترة الماضية في ظل الحراك الذي يشهده الحزب على الصعيدين التنظيمي والسياسي.

‎وأكد المهندس سمير صبري الدعم الكامل والوقوف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعمًا لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة القادمة ستكون هناك زيارات ميدانية للمحافظات.

‎كما تمت مناقشة مقترحات الأعضاء بشأن آليات تعزيز التواصل التنظيمي بين الأمانة على المستوى المركزي والمحافظات، فضلًا عن مناقشة الإطار العام لاستراتيجية وخطة عمل أمانة الصناعة والتجارة، خلال الفترة المقبلة.

البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب للعمل السياسي

على جانب آخر واصلت أمانة الشباب في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب للعمل السياسي، وذلك بمجلس قروي براوة بمركز إهناسيا.

واستهدف التدريب في يومه الأول بحضور الدكتور معاذ الشاهد، أمين شباب المحافظة، أمناء الشباب بالوحدات الحزبية وأمناء الأمانة المساعدين بتلك الوحدات، بمجلس قروي براوة بمركز إهناسيا.

وتضمن البرنامج محاضرة تثقيفية عن إنجازات الدولة المصرية، ونقاشًا مفتوحًا بين أمين شباب المحافظة وأمناء شباب الوحدات الحزبية عن طبيعة العمل في الفترة القادمة، بالإضافة إلى ورشة عمل عن إدارة الحملات الانتخابية، حاضر بها الدكتور باسل غريب أمين العضوية في الحزب.