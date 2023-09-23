السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم العالي" لـ"الدستور": خريجو الجامعات التكنولوجية جاهزون لسوق العمل

مستشار وزير التعليم
مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني

قال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الفني وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، إن الجامعات التكنولوجية الحديثة تعمل على تخريج طالب قادر على مواكبة سوق العمل المصري في كافة المجالات التكنولوجية.

وأضاف الصباغ في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجامعات التكنولوجة تتمتع بمجموعة كبيرة ومختلفة من البرامج الحديثة التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي، مشيرا إلى هناك 30 برنامجا تعليميا متميز تم إنشائه بناء على متطلبات قطاعات الصناعة المختلفة واحتياجات المجتمع.

txt

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وموعد إعلان النتائج

txt

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وطريقة الحصول عليها

txt

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وكيفية تسجيل الرغبات

وتابع الصباغ أنه يتم تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية في نهاية الأسبوع الجاري وعددهم 375 طالبا، ويعد هذا التخرج بمثابة ملتقى توظيف لهؤلاء الطلاب من كبرى الشركات والقطاعات الخاصة بمصر والدول العربية، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير من الطلاب على الجامعات التكنولوجية فاق عدد الطلاب المتوقعين للتقديم بها، وصل إلى 11 ألف طالب بـ10 جامعات تكنولوجية.

تعاون دائم ومثمر بين التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم 

وأضاف مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، أن هناك تعاون دائم ومثمر بين التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم الخاص بالتعليم الفني لتبني الطلاب المتفوقين وعقد بروتوكلات بين المدارس التكنولوجية والجامعات التكنولوجية، موضحا أن الجامعات التكنولوجية تسمح لطلاب المدراس التكنولوجية والدبلومات الفنية بالدراسة بها لمدة عامين، ثم يمكن للطالب الخروج لسوق العمل لأخذ خبرات أكثر ثم يعود مرة أخرى للدراسة بالجامعة دون مواجهة أي صعوبات بالتقديم.

وأكد الصباغ أن جميع الجامعات التكنولوجية الجديدة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وهي (الجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية،جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية، جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

تشار وزير التعليم العالي الجامعات التكنولوجية الحديثة سوق العمل طلاب الجامعات التكنولوجي ملتقى توظيف المدارس التكنولوجية

الأكثر قراءة

عرض سعودى جديد لـ مارسيل كولر.. وقرار حاسم من المدرب السويسرى

"ميتعاشرشى".. قضية خلع تنتهى بمقتل زوج وتشويه جسد الأبناء بمنشأة ناصر

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة (فيديو)

"الجمارك": إرجاء تطبيق قرار وقف تصدير البصل لحين إشعار آخر

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار الخانكة المنهار (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة