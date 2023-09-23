"التعليم العالي" لـ"الدستور": خريجو الجامعات التكنولوجية جاهزون لسوق العمل

قال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الفني وأمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، إن الجامعات التكنولوجية الحديثة تعمل على تخريج طالب قادر على مواكبة سوق العمل المصري في كافة المجالات التكنولوجية.

وأضاف الصباغ في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الجامعات التكنولوجة تتمتع بمجموعة كبيرة ومختلفة من البرامج الحديثة التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي، مشيرا إلى هناك 30 برنامجا تعليميا متميز تم إنشائه بناء على متطلبات قطاعات الصناعة المختلفة واحتياجات المجتمع.

وتابع الصباغ أنه يتم تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية في نهاية الأسبوع الجاري وعددهم 375 طالبا، ويعد هذا التخرج بمثابة ملتقى توظيف لهؤلاء الطلاب من كبرى الشركات والقطاعات الخاصة بمصر والدول العربية، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير من الطلاب على الجامعات التكنولوجية فاق عدد الطلاب المتوقعين للتقديم بها، وصل إلى 11 ألف طالب بـ10 جامعات تكنولوجية.

تعاون دائم ومثمر بين التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم

وأضاف مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، أن هناك تعاون دائم ومثمر بين التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم الخاص بالتعليم الفني لتبني الطلاب المتفوقين وعقد بروتوكلات بين المدارس التكنولوجية والجامعات التكنولوجية، موضحا أن الجامعات التكنولوجية تسمح لطلاب المدراس التكنولوجية والدبلومات الفنية بالدراسة بها لمدة عامين، ثم يمكن للطالب الخروج لسوق العمل لأخذ خبرات أكثر ثم يعود مرة أخرى للدراسة بالجامعة دون مواجهة أي صعوبات بالتقديم.

وأكد الصباغ أن جميع الجامعات التكنولوجية الجديدة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وهي (الجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية،جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية، جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).