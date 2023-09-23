رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وموعد إعلان النتائج

يترقب تفعيل رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مئات الآلاف من الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة (تجاري، صناعي، زراعي، تمريض، …) وذلك عقب إغلاق باب تسجيل الرغبات يوم الثلاثاء الماضي الموافق 19 سبتمبر الجاري والذي استمر لمدة أسبوع.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يستطيع الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة (تجاري، صناعي، زراعي، تمريض، …) بنظاميها الـ (3-5) سنوات معرفة الكليات التي تم ترشيح الطلاب لها خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة البيانات والخطوات اللازمة للاستعلام.

ويضم تنسيق الدبلومات الطلاب الحاصلين على شهادات الدبلوم الفني بمختلف أنواعه والطلاب الحاصلين على المعاهد المتوسطة عقب الحصول على شهادة الدبلوم الفني والذين تقدموا بأوراقهم في تنسيق الجامعات وفقا لضوابط العام الماضي والتي تم وضعها من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث تم تخصص بنسبة 10% من إجمالي عدد المقاعد لهم في الكليات المتاحة.

موعد إعلان نتائج تنسيق الدبلوم الفني 2024

يتم تفعيل رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك لإعلان أسماء الكليات التي تم ترشيح الطلاب لها ويتم التفضيل بين الطلاب من خلال المجموع والتخصص الدراسي والتوزيع الجغرافي لمحل سكن الطلاب والكليات المتاحة لهم وفقا لتخصصهم الدراسي بمحافظة الإقامة أو المحافظات المحيطة.

يتم طباعة بطاقات الترشيح التي توضح أسماء الكليات والجامعات المرشح لها الطلاب والتقدم بها مع باقي الأوراق المطلوبة لتقييد الطالب في الكليات وذلك قبل انطلاق العام الدراسي المقبل 2023-2024 حيث يستخرج الطالب الكارنية والذي يعد الوسيلة الوحيدة لدخوله الحرم الجامعي و انتظامه في الدراسة.

الأوراق اللازمة للتقديم في الكليات 2024

يتساءل الطلاب على الأوراق اللازمة للالتحاق بالكليات التي تم ترشيحهم إليها من خلال مكتب التنسيق والتي تتلخص فيما يلي:-

شهادة الدبلوم الفني موضحا بها التخصص ومجموع الطالب في كل مادة.

أصل شهادة الميلاد مميكنة.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

عدد 6 صور شخصية.

نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

حافظة بلاستيكية.

بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق.

اقرأ أيضا

موعد صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات