الجامعة اليابانية تنظم يومًا مفتوحًا لطلاب الدبلوم الأمريكى والثانوية الإنجليزية

قال الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنه في إطار حرص الجامعة على تعريف طلاب الثانوية العامة بأهم البرامج الأكاديمية التى تقدمها وبكليات الجامعة وبرامج المنح ومميزات النموذج اليابانى فى التعليم الذى تتبناه وفرص التدريب الصيفي للطلاب في اليابان، نظمت الجامعة يومًا مفتوحًا، استضافت خلاله عددًا كبيرًا من طلاب الدبلوم الأمريكي والثانوية الإنجليزية بمقر الجامعة فى مدينة برج العرب الجديدة.

وأوضح رئيس الجامعة أنه خلال اللقاء تم استعراض نشأة الجامعة المصرية اليابانية وفلسفة التعليم بها واستراتجيتها التي تستهدف استثمار الخبرات اليابانية في دعم الصناعة وتنفيذ اهداف رؤية مصر 2023، وإعداد جيل من الخريجين مؤهل للمنافسة فى سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأشار إلى أن الجامعة تعد أول جامعة بحثية حكومية مصرية مملوكة بالكامل للدولة، وأول جامعة تحمل اسم اليابان خارج حدودها، وأنشئت بناءً على اتفاقية التعاون الثقافي بين مصر واليابان، الموقعة عام 1983، كما يوجد بالجامعة 10 خبراء يابانيين مقيمين بالجامعة على مدار العام منهم النائب الأول لرئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية ونائب رئيس الجامعة لشئون البحوث، كما تستقبل الجامعة سنويًا 100 أستاذ ياباني للتدريس لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والإشراف العلمي على رسائل الماجستير والدكتوراه وإجراء البحوث العلمية والتطبيقية المشتركة مع أساتذة الجامعة من المصريين تتراوح ما بين أسبوع وثلاثة أشهر بتمويل كامل من هيئة التعاون الدولي (الجايكا)، وبإجمالي عدد أيام عمل 1400 يوم عمل/ سنة، كما يتم التبادل الطلابي بين الجامعات اليابانية البالغ عددها 13 من كبريات الجامعات اليابانية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا سنويًا.

من جهته؛ أشار الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، إلى أهمية اليوم المفتوح الذى تحرص الجامعة على تنظيمه سنويًا قبل بدء العام الدراسى الجديد لتعريف طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلوم الأمريكي والثانوية الإنجليزي المميزات التي تقدمها الجامعة لطلابها ‏ من برامج أكاديمية متميزة ونخبة من أعضاء هيئة ‏التدريس من مصر واليابان، وتوفير تدريب صيفي للطلاب في اليابان، ومنح دراسية بالمجان للمتفوقين ومعامل مجهزة بأحدث الأجهزة ‏التكنولوجية ومدن جامعية على أعلى مستوى وملاعب رياضية.