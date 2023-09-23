السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وطريقة الحصول عليها

تنسيسق 2023
تنسيسق 2023

يبحث الكثير من طلاب الشهادات الفنية 2023 عن  رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وطريقة الحصول عليها، حيث انتهي تنسيق الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الالكتروني يوم الأربعاء الماضي، وكان قد بدء تنسيق الدبلومات الفنيه في يوم الإثنين الموافق 4/9 ويستمر حتى يوم 14/9 وتم مده من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتي اليوم الأربعاء الموافق 20/9 كآخر فرصة لتسجيل الرغبات أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق.

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رابط نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2023 المرحلة الثالثة

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رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وموعد إعلانها

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موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 و5 سنوات

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ، ويتم رفع  الحد الأدني للقبول بالكليات علي موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا).

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وجاء الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة سياحه لعام 2022

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان      89.82

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية   89.14

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم  87.19

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه          84.73

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر   84.03

العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر            82.83

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده    82.10

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم    81.83

معهد الألسن العالي شعبة سياحه وفنادق مدينة نصر            81.75

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم          80.87

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة       79.82

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد    78.42

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر            78.24

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة    77.50

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير  76.66

الفني للفنادق المطريه           76.49

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث         73.06

العالي سياحة وفنادق الغردقة   72.10

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر     72.04

ش.مطاعم فني سياحة مطريه  71.92

الفني للفنادق الاسكندريه        70.70

الفني للفنادق بور سعيد         70.00

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالإسكندرية          67.01

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. دراسات سياحية وفندقية وارشاد سياحى (بالمقر البديل بالإسماعيلية)          61.05

العالي الفندقى بالاقصر إيجوث            60.00

 

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