بدء تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
بدأ موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم السبت، في استقبال رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات المصرية، في مرحلة تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك فى حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية خلال الفترة من اليوم السبت حتى يوم الإثنين 25-9-2023، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن من خلال الموقع الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg.
وجاءت شروط التحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة لطلاب الشهادات المعادلة كالتالي:
- أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.
- لا بد من استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها في التحويل غير المناظر.
- يجب أن يلتزم الطلاب بقواعد التوزيع الجغرافي.
- يكون التحويل عن موقع التنسيق الإلكتروني فقط تبعا لتعليمات وزارة التعليم العالي ولا توجد أي تحويلات ورقية يتم النظر إليها.
- يكون التحويل لمرة واحدة فقط.
- استيفاء كافة الشروط للقبول بالكلية.
شروط التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة
يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب الحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
وجاء الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة السعودية بنات أدبي لعام 2023.
تربية طفولة مبكرة بورسعيد 403.850000
إعلام القاهرة 403.850000
حقوق المنصورة 403.850000
ألسن عين شمس 403.276000
إعلام بني سويف 402.385714
إعلام المنوفية 401.800000
آداب المنصورة 401.636000
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 401.226000
تربية طفولة مبكرة القاهرة 400.570000
سياسة واقتصاد بني سويف 400.335714
ألسن الفيوم 399.750000
تجارة الإسكندرية 399.750000
تربية بورسعيد 398.871429
إعلام عين شمس 398.646154
آداب الإسكندرية 398.520000
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 398.438000
تربية الزقازيق 396.634000
ألسن أسوان 396.060000
تربية المنصورة 395.650000
آداب بنات عين شمس 395.650000
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.600000
آثار القاهرة 393.272000
تجارة القاهرة 392.042000
آداب انتساب موجه بنها 390.320000
تجارة عين شمس 388.844000
سياسة واقتصاد السويس 388.106000
حقوق الزقازيق 388.106000
إعلام جنوب الوادي 387.108333
آثار عين شمس 386.794000
آداب انتساب موجه الإسكندرية 386.056000
ألسن كفر الشيخ 385.810000
آداب كفر الشيخ 384.826000
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 383.350000
حقوق حلوان 383.203571
تجارة المنصورة 380.398000
آداب طنطا 380.088623
تربية عين شمس 379.742000
آداب دمنهور 378.794444
تجارة وإدارة أعمال حلوان 378.540385
ألسن الأقصر 378.331034
الإعاقة والتأهيل الزقازيق 377.774000
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 374.295833
ألسن المنيا 371.214000
تجارة الزقازيق 371.050000