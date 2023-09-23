بدء تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

بدأ موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم السبت، في استقبال رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للقبول بالجامعات المصرية، في مرحلة تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك فى حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية خلال الفترة من اليوم السبت حتى يوم الإثنين 25-9-2023، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن من خلال الموقع الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg.

وجاءت شروط التحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة لطلاب الشهادات المعادلة كالتالي:

أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.

لا بد من استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها في التحويل غير المناظر.

يجب أن يلتزم الطلاب بقواعد التوزيع الجغرافي.

يكون التحويل عن موقع التنسيق الإلكتروني فقط تبعا لتعليمات وزارة التعليم العالي ولا توجد أي تحويلات ورقية يتم النظر إليها.

يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

استيفاء كافة الشروط للقبول بالكلية.

شروط التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب الحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

وجاء الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة السعودية بنات أدبي لعام 2023.

تربية طفولة مبكرة بورسعيد 403.850000

إعلام القاهرة 403.850000

حقوق المنصورة 403.850000

ألسن عين شمس 403.276000

إعلام بني سويف 402.385714

إعلام المنوفية 401.800000

آداب المنصورة 401.636000

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 401.226000

تربية طفولة مبكرة القاهرة 400.570000

سياسة واقتصاد بني سويف 400.335714

ألسن الفيوم 399.750000

تجارة الإسكندرية 399.750000

تربية بورسعيد 398.871429

إعلام عين شمس 398.646154

آداب الإسكندرية 398.520000

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 398.438000

تربية الزقازيق 396.634000

ألسن أسوان 396.060000

تربية المنصورة 395.650000

آداب بنات عين شمس 395.650000

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.600000

آثار القاهرة 393.272000

تجارة القاهرة 392.042000

آداب انتساب موجه بنها 390.320000

تجارة عين شمس 388.844000

سياسة واقتصاد السويس 388.106000

حقوق الزقازيق 388.106000

إعلام جنوب الوادي 387.108333

آثار عين شمس 386.794000

آداب انتساب موجه الإسكندرية 386.056000

ألسن كفر الشيخ 385.810000

آداب كفر الشيخ 384.826000

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 383.350000

حقوق حلوان 383.203571

تجارة المنصورة 380.398000

آداب طنطا 380.088623

تربية عين شمس 379.742000

آداب دمنهور 378.794444

تجارة وإدارة أعمال حلوان 378.540385

ألسن الأقصر 378.331034

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 377.774000

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 374.295833

ألسن المنيا 371.214000

تجارة الزقازيق 371.050000