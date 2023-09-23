السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الحركة الوطنية: بكين شريك تجاري قوي لمصر منذ سنوات طويلة

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

شارك اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية في الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، بمناسبة ذكرى العيد الوطني الـ 74 لجمهورية الصين، تلبية لدعوة رسمية من السفير الصيني بالقاهرة للمشاركة في هذا الحدث.

ووجه اللواء رؤوف التهنئة إلى جمهورية الصين حكومة وشعب بهذه الذكرى الطيبة متنميا لهم مزيد من التقدم والازدهار، مشددا على أن هذه المشاركة تأتي في إطار العلاقات المتميزة والمتنامية التي وصلت إليها العلاقات المصرية الصينية.

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محمد بن سلمان: إذا انهارت الصين فكل دول العالم معرضة للانهيار بما فيها أمريكا

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رئيس البرلمان العربى يحضر احتفالية العيد الوطنى الـ74 لجمهورية الصين

انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يعد بمثابة تحرك إيجابي

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية في تصريحات إعلامية له على هامش مشاركته في احتفالية السفارة الصينية، أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس بمثابة تحرك إيجابي وانعكاس لعمق العلاقات الطيبة مع جمهورية الصين، الأمر الذي يزيد من معدلات الثقة في ظل شراكة استراتيجية وتجارية بين البلدين، تعمقت وتزايدت خلال السنوات العشر الأخيرة، وبالأخص في مبادرة الحزام والطريق وكذلك في رؤوية مصر 2030 وتحقيق نتائج مثمرة وإيجابية في هذه الأطر التنموية، كما أن الصين باتت شريك تجاري قوي لمصر منذ ما يزيد عن 11 سنة، بما يعظم من فرص الاستثمار المتبادل.

شارك بالحضور في الحفل لفيف من الوزراء ورؤوساء الأحزاب وأعضاء مجلس النواب وأعضاء البرلمان العربي وعدد من السفراء الأجانب بجانب العديد من الشخصيات البارزة وأعضاء الجالية الصينية في مصر.

الجدير بالذكر أن السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، كان قد أكد خلال تصريحات إعلامية له في الاحتفال بأن الصين ومصر صديقين حميمين وشريكين تحت قيادة رئيسي البلدين، وتتعمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية والثقة السياسية المتبادلة بينهما باستمرار، وظل الجانبان يتبادل الدعم الثابث في القضايا التي تخص المصالح الجوهرية والهموم الكبرى للجانب الآخر، جاء ذلك خلال الاحتفال بالعيد الوطني الصيني، والذكرى الـ 74 لتأسيس الصين.

 وأشار السفير إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد عدة مرات على دعمه لمبدأ الصين الواحدة، لذا يسجل الجانب الصيني تقديره العالي لذلك، مضيفا أن انضمام مصر وغيرها من الدول إلى مجموعة البريكس ستضخ حيوية جديدة على آلية تعاون البريكس.

حزب الحركة الوطنية سفارة جمهورية الصين القاهرة العيد الوطني الـ 74 لجمهورية الصين السفير الصيني بالقاهرة

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