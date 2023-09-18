رئيس البرلمان العربي يحضر احتفالية العيد الوطني الـ74 لجمهورية الصين

شارك عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، في الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية الصين الشعبية في القاهرة بمناسبة ذكرى العيد الوطني الـ74 لجمهورية الصين، تلبية للدعوة الواردة إلى رئيس البرلمان العربي من سعادة السفير الصيني بالقاهرة للمشاركة في هذا الحدث.

العلاقات العربية الصينية

وتأتي هذه المشاركة في ضوء العلاقات المتميزة والمتنامية التي وصلت إليها العلاقات العربية الصينية، وما يربط بين البرلمان العربي وبرلمان جمهورية الصين الشعبية لاسيما بعد الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان العربي ووفد مرافق له للعاصمة بكين الشهر الماضي، والتي التقى خلالها عدد من كبار المسؤولين.

حضر الحفل لفيف من ة الوزراء وأعضاء البرلمان العربي والسفراء بجانب العديد من الشخصيات البارزة وأعضاء الجالية الصينية في مصر وممثلين عنها، في مقر السفارة.

حجم التبادل التجاري بين مصر والصين

تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين شهد زيادة مطردة خلال الخمسة أعوام الماضية حيث بلغت نحو 87. 13 مليار دولار عام 2018، بزيادة بلغت 29.3% عن نفس الفترة من 2017 لكي تحتفظ بكين بمكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر، وأكبر بلد مصدر إلى القاهرة، فيما بلغ حجم الواردات الصينية إلى مصر نحو ٨.٧ مليار دولار عام 2018 بزيادة بلغت 28%، بينما بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الصين نحو 8ر1 مليار دولار عن ذات العام، وذلك لأول مرة في تاريخ التبادل التجارى بين البلدين.

الاستثمارات الصينية في مصر

وتعتبر الصين أكبر مستثمر في مشروع محور تنمية قناة السويس، ووفرت منطقة "تيدا" الصينية في شمال غرب خليج السويس فرص عمل لأكثر من 3 آلاف مصري، وعملت الصين مع مصر ودول عربية معا لربط المناطق الصناعية في أبوظبي والسويس وجازان بالموانئ القريبة.

الاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر

كما شهدت الاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر ارتفاعًا يقدر بـ 106 ملايين دولار فى النصف الأول من عام 2017، بزيادة تقدر بـ 75 % عن نفس الفترة من العام السابق، وبهذا احتلت المرتبة السادسة فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر بعد أن كانت فى المركز الـ 15 عام 2016، إضافة إلى استثمارات الصين فى منطقة التعاون الصينى - المصرى.