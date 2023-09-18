الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الأركان الأمريكى: يجب أن نتجنب اندلاع حرب ضد الصين

رئيس هيئة الأركان
رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي مارك ميلي

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، مارك ميلي، إن أمريكا يجب أن تبذل كل ما في وسعها لتجنب اندلاع حرب ضد الصين.

 

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال ميلي: "علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لتجنب صراع مسلح مفتوح مع الصين، فأمريكا شاركت فعلًا في حربي قوى عظمى"، مشيرا إلي الحربين العالميتين الأولى والثانية.

 

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، أن مثل هذا الصراع مع  الصين لا يجب أن يحدث.

 

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الصيني، وانج يي، إن قضية تايوان خط أحمر في العلاقات بين أمريكا والصين.

 

وحسب بيان نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، قال وانج يي، خلال الاجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان: "قضية تايوان هي الخط الأحمر الرئيسي في العلاقات بين الصين وأمريكا ولا يمكن تجاوزه".

 

وقالت وزارة الخارجية الصيني، إنه “يتعين على أمريكا الالتزام بالبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة والوفاء بالتزامها بعدم دعم استقلال تايوان”.

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش مارك ميلي أمريكا سي ان ان وزير الخارجية الصيني

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