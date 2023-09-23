السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ترخيص 22 مشروعًا زراعيًا وتطهير 6 كم من المساقي الخصوصية بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كلَّف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الزراعية والإنتاجية المتنوعة. 

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تمت الموافقة على استخراج (22) ترخيص تشغيل ( مزارع دواجن، مصانع، محلات) تمهيدًا للبدء في إجراءات الترخيص، وإجراء معاينات ميدانية لـ 40 مركز لتجميع الالبان و(3) مصانع خلال أسبوع.

كما أشار إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 6 كيلو و200 متر، حيث شمل التطهير مسقي الغزالة بنطاق إبشاي بمركز الشهداء، خرس الدون  ببركة السبع، ومسقة كفر إبنهس بقويسنا، وكذا تطهير مسقتي أبو مجاهد والطويلة بتلا، ومنسقة الشياخة بأشمون لخدمة 457 فدانًا زراعيًا وجارٍ المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث.

 تكثيف الحملات المرورية

وفيما يخص تكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها ، تم المرور على مساحة (3928) فدانًا من الخضر والفاكهة وعلاج (430) فدان موالح للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

وفي ذات السياق وعلى صعيد آخر واستمرار لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بنشر التوعية بين جموع الفلاحين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بأعلى انتاجية للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للفلاح.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم عقد (36) ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة فى كل المجالات الزراعية.

وأكد محافظ المنوفية على أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ، فضلًا عن دعم الفلاح من خلال تقديم التسهيلات لإقامة العديد من المشروعات الزراعية وغيرها لتحقيق عائد للأسر الريفية وتحقيق التنمية المستدامة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية تطهير مساقي خصوصية استخراج تراخيص مشاريع زراعيه مدرية الزراعة بالمنوفية

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