عمرها 104 سنوات.. معمرة من المنوفية: عاصرت ملوك ورؤساء وهنتخب الرئيس السيسى

كشفت الحجة سميرة الورداني معمرة المنوفية صاحبة 104 أعوام والمقيمة بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أنها مواليد عام 1919، أنجبت 7 أبناء، بنتا واحدة و6 من الأولاد، كما أنها عاشت مع زوجها 64 عامًا والذي كانت تحبه وتحترمه كثيرًا، ولكن توفي عن عمر يناهز الـ93 عامًا، وأكدت أنها حتى الآن لا تخرج من غرفتها إلا أن تكون لغرض نظافتها وتقوم بخدمة نفسها بنفسها حتى اليوم.

وأكدت معمرة المنوفية الحجة سميرة الورداني في حديثها لـ"الدستور"، أنها عاصرت في حكم البلاد ملكين وثمانية رؤساء مروا عليها بكل تفاصيل التاريخ الماضي وكل أحداثه، مضيفة أنها حرص دائما على إطعام أولادها وأحفادها غذاء صحيًا من المنزل وهذا هو سر الصحة الجيدة، وأنها لم تسمح أبدا بدخول الوجبات السريعة أو أي طعام غير صحي للمنزل، مؤكدة على أن جيل هذا العصر يحزنها استخدامه الطعام غير الصحي لافتة إلى أنها كانت تعتمد على السمن الفلاحي والخضار الطازج من الحقل وأيضًا اللبن ومشتقاته.

الحجة سميرة عمرها 104 أعوام وحتى الآن تخدم نفسها

وأضافت الحاجة سميرة الورداني صاحبة الـ104 أعوام، أنها عاشت مع زوجها على الحلوة والمرة وكانت تساعده في أعمال الحقل وبعدها ترجع لتلبية احتياجات منزلها وأيضا أكدت أنها كانت تقوم بالأعمال التي يحتاجها المنزل سباكة سيراميك، كهرباء وتطبخ لنفسها، إلى يومنا هذا عندما يجتمع أحفادها تقوم من الفجر وتعجن وتقوم بخبير الفطير بالسمن البلدي الإفطار حيث رزقها الله بـ43 من الأبناء والأحفاد، مشيرة إلى أنها تقضي يومها في الصلاة والجلوس مع أحفادها وأولادها وتساعد في أعمال المنزل وهي جالسة كتقطيع الملوخية وتفصيص الثوم وأي شي يحتاجه زوجات أولادها.

30 جنيهًا قيمة جهاز وزواج عروسة منذ مائة عام

وأضافت الحاجة سميرة الورداني أنها تزوجت من زوجها الراحل بمهر كان يبلغ قيمته 30 جنيهًا كانت وقتها تستطيع أن تشتري بها الذهب والنحاس، وصندوق الزواج الذي كان بمثابة جهاز العروسة، مؤكدة أنها حتى اليوم تفضل الجلوس مع أسرتها لحين أن تلقى ربها، وتدعو أن لا يحوجها الله لأحد ينقلها من مكانها، كما أنها زارت الرسول ثلاث مرات.

الحجة سميرة تحلم بلقاء السيسي

وأضافت أنها تحلم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي تدعو له ليل نهار أن يعينه على حمله ويحفظه لمصر، كما قالت إنها مر عليها ملوك ورؤساء لم ترى أزهى من عصر السيسي الذي طور وجعل مصر من أهم الدول بالعالم، مؤكدة أنها ستذهب إلى صناديق الاقتراع حتى تعطيه صوتها وسوف تنتخبه هي وأحفادها وأبناؤها وجيرانها.