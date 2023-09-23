السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ضمن فعاليات أسبوع أفلام جوته.. عرض فيلم راينجولد للمخرج الألماني فاتح أكين مجانا

فعاليات أسبوع أفلام
فعاليات أسبوع أفلام جوته

تعرض سينما زاوية في التاسعة من مساء اليوم السبت الموافق 23 من سبتمبر فيلم (راينجولد) للمخرج الألماني "فاتح أكين" وذلك ضمن فعاليات أسبوع أفلام جوته .

أسبوع أفلام جوتة

الفيلم يعرض لأول مرة في مصر، وهو مقتبس عن السيرة الذاتية لمُغني الراب ومُنتج الموسيقى الألماني "جيفار حجابي" والذي وُلِد في إيران عام ١٩٨١، وفر مع والديه الأكراد عبر العراق إلى ألمانيا في منتصف الثمانينيات، وهناك نشأ في أحد الأحياء الشعبية في مدينة بون، وأخذ يحلم بالشهرة والثراء، وانزلق في مراهقته في البداية إلى جريمة صغيرة، وسرعان ما أصبح تاجرًا ذو نفوذ، بعدما اختفت شحنة كوكايين وأصبح مُدينًا لعصابة مخدرات، خطط لسرقة ذهب ضخمة، إلا أن هذه العملية لم تمر بسلاسة كما هو مأمول.

وتستضيف سينما زاوية هذا العرض في تعاونها الأول مع أسبوع أفلام جوته والذي بدأت فعالياته بمقرات معهد جوته بالقاهرة بالدقي وشارع البستان بوسط البلد منذ يوم 20 من سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 26 من الشهر نفسه، وسيكون الحضور مجاني، ومتاح للجمهور في كافة العروض بدون حجز مسبق. 

ينطلق غدًا.. جدول عروض أسبوع أفلام جوتة في الإسكندرية


يذكر أن برنامج أسبوع أفلام جوته يضم ١٥ فيلما روائيا شارك في مهرجانات سينمائية عالمية وحصل على اهتمام واسع من الجمهور والنقاد، بالإضافة إلى ثلاثة برامج للأفلام القصيرة، وسيستمتع الجمهور بأفلام تعرض للمرة الأولى في مصر.  

وبالإضافة إلى عروض الأفلام، يتضمن البرنامج ورش عمل تخصصية مع خبراء مصريين وألمان حول صناعة الأفلام وتوزيعها في ظل التوجهات والقضايا الحالية في صناعة السينما، كما يتيح أسبوع الأفلام الفرصة للجمهور لطرح أسئلتهم على صناع الأفلام في جلسات نقاشية مخصصة للجمهور.

أسبوع أفلام جوته أفلام جوتة سينما زاوية فاتح أكين راينجولد

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