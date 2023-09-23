تفاصيل وأماكن ومواعيد عروض أسبوع أفلام جوته اليوم

لليوم الثالث علي التوالي تتواصل فعاليات أسبوع أفلام جوته، وينظمه معهد جوته الألماني في القاهرة والإسكندرية، ونستعرض لكم تفاصيلها الكاملة اليوم.

ففي السادسة مساء، يعرض بمعهد جوته الألماني ــ فرع الدقي من شارع التحرير، الفيلم الروائي الطويل “العاديون”، من إخراج صوفي لينينباوم. والذي حصلت عنه علي جائزة أفلام الأطفال والشباب لأفضل فيلم من معهد حوته للعام 2022.

كما فاز الفيلم، بجائزة الفيلم الألماني مطلع العام الجاري 2023، وترشح لجائزة الفيلم الذهبية لأفضل تصميم إنتاج، وأفضل مؤثرات بصرية.

وفيلم "العاديون"، فيلم رواذي طويل، تبلغ مدة عرضه 124 دقيقة، إنتاج ألمانيا العام الماضي 2022، ناطق بالألمانية ويعرض مصحوبا بترجمة للغة العربية.

ــ أسبوع أفلام جوته بجزويت الإسكندرية

في سياق متصل، يحتضن مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، اليوم السبت عرضين من العروض، والتي تبدأ في السادسة مساء، بعرض الفيلم الوثائقي المصري “جولة ميم المملة”، من إخراج هند بكر.

والفيلم يرصد أبرز المحطات في مسيرة القاص المصري السكندري محمد حافظ رجب، الفيلم إنتاج مصري 2023، وتبلغ مدة عرضه 76 دقيقة، ويعقب العرض مناقشة حول الفيلم مع مخرجته هند بكر.

حصل فيلم “جولة ميم المملة”، علي جائزة قابس سينما فن التونسي دورة عام 2023، كما حصلت مخرجته علي تنويه خاص من لجنة تحكيم الأفلام الروائية.

يليه في الثامنة مساء، وضمن أسبوع أفلام جوته، يعرض بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية أيضا، الفيلم الروائي الطويل “الكل يتحدث عن الطقس”، للمخرجة أنيكا بينسكي، وتبلغ مدة عرض الفيلم 89 دقيقة. والفيلم حصل علي جائزة نقاد السينما الألمانية لأفضل سيناريو للعام الجاري 2023.

ــ أفلام مصرية قصيرة بشارع البستان

كما تعرض مجموعة من الأفلام المصرية القصيرة، وذلك بمعهد جوته الألماني فرع وسط القاهرة بشارع البستان، حيث تعرض أفلام: “سيمو"، إخراج عزيز زورومبا، إنتاج كندي 2023 ناطق باللغتين الفرنسية والعربية.

فيلم “وهي في برلين”، من إخراج سندس شبايك، إنتاج مصري ألماني مشترك 2022، وتبلغ مدة عرضه 10 دقائق.

فيلم “لا اجتهاد مع النص”، للمخرج أحمد فؤاد رجب. إنتاج بريطانيا وإستونيا، مدة عرضه عشر دقائق، يعرض الفيلم محادثة للمُخرج مع الصدمة التي تعرض لها مستخدمًا في ذلك تقنية تيار الوعي. الصور ومقاطع الفيديو المعروضة لا تتبع تسلسلًا زمنيًا، وتتلاقى مع المكالمات الهاتفية المعروضة التي تتحدث عن ومع الصدمة من الماضي.

فيلم “مملكة الغرباء”، إخراج راندا علي، إنتاج مصري 2022 مدته 15 دقيقة. حصلت مخرجته علي جائزة لجنة التحكيم لأفضل مُخرج واعد في مهرجان تورنتو السينمائي العربي 2023، وجائزة أفضل إخراج وسيناريو لفيلم قصير من مهرجان القاهرة للفيلم القصير "رؤى" 2023.

ــ راينجولد في سينما زاوية

وفي التاسعة مساء، يعرض بسينما زاوية، ضمن عروض أسبوع أفلام جوته، الفيلم الألماني الروائى الطويل “راينجولد”، للمخرج فاتح أكين، والفيلم يعرض لأول مرة في مصر، إنتاج ألماني إيطالي هولندي مشترك عام 2022، ناطق بالألمانية، ويعرض مصحوبا بترجمة للعربية. وكان الفيلم قد فاز بالجائزة الذهبية لأفضل فيلم ألماني روائي للعام الجاري 2023.