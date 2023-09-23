سلع غذائية وأدوات.. أهالي الإسكندرية: "أهلا مدارس" معرض شامل بأسعار مخفضة

شنط وأدوات مدرسية مختلفة، وسلع غذائية متنوعة وملابس وأحذية، ضمها المعرض الرئيسي "أهلا مدارس" بالإسكندرية، متطلبات الأهالي وأولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي الجديد في مكان واحد، ما جعله معرضا متكامل لأسر المحافظة.

أجرت "الدستور" جولة داخل معرض "أهلا مدارس" بأرض كوتة للتعرف على ما يضمه المعرض من أدوات وسلع، فضلًا عن آراء المواطنين في التخفيضات المطروحة والتي تصل إلى 30٪ على جميع المنتجات المعروضة، حيث شارك بالمعرض العديد من المكتبات والشركات لعرض و بيع الأدوات المدرسية، والكراسات و الكشاكيل ومستلزمات الدراسة بكافة أنواعها والملابس والأحذية الرياضية و توفير جميع مستلزمات الدراسة.

قال أرميا الفونس، أحد العارضين بمعرض أهلا رمضان، إنه يشارك بمجموعة من الملابس الجاهزة للفتيات ضمن هدف المعرض لتوفير مستلزمات الدراسة ليس للملابس فقط ولكن للجامعات أيضًا وتوفير قطع جيدة بأسعار مخفضة.

وأضاف لـ"الدستور" أن الأسعار موحدة تبدأ من 75 جنيها لـ"السويت شيرت" و100البلوزة، و150بنطلون جينز أو فستان وجميعها ملابس تعرض في بأسواق الملابس الجاهزة بأسعار تفوق أسعار المعرض بكثير.

أدوات المكفوفين مجانا بمعرض أهلا مدارس في الإسكندرية

وأوضحت منال أسامة، ربة منزل ولديها 3 أبناء، أنها كانت تنتظر افتتاح معرض أهلا مدارس لشراء مستلزمات أبنائها من الشنط والكراسات والأدوات المدرسية المختلفة، مضيفة أن المعرض يضم جميع المستلزمات في مكان واحد وبأسعار مخفضة.

وأضافت لـ"الدستور"، أنها تفاجئت بتواجد السلع الغذائية المختلفة وبتخفيض أيضًا، حيث تقوم بشراء مستلزمات الأبناء وأيضًا ما يحتاجه المنزل من مواد غذائية وهو شيئ جديد ومفيد للمواطنين.

وقال علي عبد العزيز، إن المعارض التي تقيمها الدولة خلال المناسبات وعلى مدار العام، تدعم المواطنين وتوفر لهم سلع بأسعار تنافسية عن الأسواق، مشيدًا بمعرض أهلا مدارس الذي يوفر ما تحتاجه الأسرة المصرية من سلع غذائية وملابس واحتياجات، وليس الأدوات والملابس المدرسية فقط.

وقال محمد عاطف، من جمعية الإسكندرية للمكفوفين، إن الجمعية تشارك في معرض أهلا مدارس بأرض كوتة بعرض الأدوات الخاصة المكفوفين والتي تكون أسعارها مرتفعة للغاية، حيث تعمل الجمعية على تعريف المكفوفين بأنه يتم تقديم أدواتهم بالمجان، وتتضمن العصا الذكية وأدوات كتابة برايل والآلة الناطقة، والمصحف بطريقة برايل، ويتم تقديم الأدوات للطالب الكفيف مجانًا.

وأضاف أنه بجانب أدوات المكفوفين، يتم عرض الملابس والشنط المدرسية، وغيرها من الأدوات الخاصة بالطلاب لاستقبال العام الدراسي.

معرض اهلا مدارس بالإسكندرية

معرض اهلا مدارس بالإسكندرية

معرض اهلا مدارس بالإسكندرية

معرض اهلا مدارس بالإسكندرية

معرض اهلا مدارس بالإسكندرية

معرض اهلا مدارس بالإسكندرية

معرض اهلا مدارس بالإسكندرية

معرض اهلا مدارس بالإسكندرية

معرض اهلا مدارس بالإسكندرية