السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد سعد ورامى صبرى يشعلان ثانى حفلات موسم الكويت (صور)

رامي صبري خلال الحفل
رامي صبري خلال الحفل

تحت عنوان "الإبداع" أحيا النجمان أحمد سعد ورامي صبري، حفلًا غنائيًا ضخمًا بقاعة آرينا الكويت، ضمن فعاليات موسم الكويت، وشاركهما النجم بدر الشعيبي.

حفل أحمد سعد ورامى صبرى بالكويت

وقدم الحفل الثنائي أسرار السعيد وعبدالله مال الله، وأشعل الحفل الفنان بدر الشعيبي في الفاصل الأول، معربا عن سعادته بلقاء الجمهور وقدم العديد من الأغاني المميزة مثل "تعبت أسال  وترى زهقه واشفي غليله وشكلي بتزوج، ومتعبة كل الناس وغيرها من الأغاني".

ومن جانبه، أشعل النجم أحمد سعد، حماس الجماهير وقدم مجموعة مميزة من أعماله، منها "سكوت سكوت، وإيه اليوم الحلو ده، ووسع وسع، وسيرينا يا دنيا، وعليكي عيون،  ويا ليالي، ويا عراف وغيرها.

واختتم الحفل النجم رامي صبري، وقدم توليفة من أغنياته الشهيرة منها يمكن خير، خاصمت الشواع، ليالي، مهما ببعد، كعب عالي، وملك الفرفشة، ومع نفسي وغيرها.

 

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