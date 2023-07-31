رامي صبري وأحمد سعد وبدر الشعيبي في افتتاح فعاليات "موسم الكويت" 22 سبتمبر

أعلن المنتج حسين موسى رئيس الشركة المنظمة لـ"موسم الكويت" انطلاق فعالياته يوم 22 سبتمبر بـ6 حفلات غنائية ضخمة فضلا عن فعاليات ترفيهية مختلفة تقام على مدار 4 أشهر.

وتنطلق أولى حفلات "موسم الكويت" بأمسية غنائية استثنائية تجمع رامي صبري وأحمد سعد وبدر الشعيبي في قاعة “آرينا كويت” ضمن سلسلة حفلات سيتم الإعلان عنها تباعا.

وقال موسى: "الكويت سباقة ورائدة في مجال صناعة الترفيه منذ مهرجان فبراير الكويت ومرورا بالفعاليات المشابهة لنطلق أخيرا "موسم الكويت"، والكويت تستحق أن تكون قبلة للترفيه والفن في الخليج والوطن العربي ونراهن على الموسم الجديد الذي يتضمن العشرات من الفعاليات والأنشطة التي سيتم الكشف عنها تباعا".

وأضاف: "رامي صبري يرتبط بعلاقة وطيدة مع الجمهور الكويتي ويحظى بترحاب شديد، الأمر نفسه ينطبق على أحمد سعد المتألق وبدر الشعيبي الموهوب لكل منهما حضور طاغي في المشهد الفني على مستوى الوطن العربي ودائما ما تحظى حفلاتهم بزخم جماهيري كبير واتطلع لترك بصمة هامة الفترة المقبلة من خلال موسم الكويت".

واختتم: "من المقرر أن يتم طرح التذاكر نهاية الأسبوع الجاري على موقع آرينا الكويت".