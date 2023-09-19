الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حماقي وأحمد سعد.. نجوم مصر حاضرون في حفلات "موسم الكويت"

صورة للحدث
صورة للحدث

تنطلق مساء الخميس المقبل أولى حفلات موسم الكويت بحفل استثنائي يجمع  أحمد سعد ورامي صبري بالإضافة إلى النجم بدر الشعيبي.

حفل محمد حماقي بالكويت

وسيكون عشاق الطرب على موعد مع حفل آخر للنجم محمد حماقي والفنانة أصيل هميم، وكذلك تركيبة غنائية استثنائية تجمع بين نجوم الأغنية العربية بشتى الألوان الموسيقية.

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ومن جانبه، قالت الجهة المنظمة للحفل في بيان صحفي، إن العمل يجري على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة على المسرح الذي يشهد إطلالة نجوم "موسم الكويت"، مشيرة إلى أن هناك العديد من المفاجآت التي سيشهدها الحفل بالإضافة إلى فقرات متنوعة لفرسان الليلتين.

وأكدت أن حفلات الموسم تعكس قيمة ومكانة الكويت على خارطة الترفيه العربية، وأن المهرجان امتداد شرعي للعديد من المشاريع المماثلة التي شهدتها الكويت منذ سنوات. كما أشارت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الكشف عن الحفلات الأخرى التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.

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