السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

افتتاح أول محطة لخدمة تموين السيارات بالوقود لـ"أدنوك" الإماراتية في مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة، أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر، والتي تقع في منطقة دجلة بحي المعادي.

وتمثل المحطة الجديدة باكورة استثمارات الشركة الإماراتية في مصر، في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوقة المحلية؛ من خلال شراكتها الجديدة مع شركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق، والتي بدأت بموجبها الشركة الاماراتية الرائدة  في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر، لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا خلال الفترة المقبلة، وتدشين انشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق وتوزيع الوقود. 

وأشار "الملا"، إلى أهمية دخول شركة كبيرة وعلامة تجارية مهمة مثل شركة أدنوك الإماراتية  للاستثمار في السوق المصرية، معربًا عن ترحيبه بالشركة الإماراتية  وحرصها على التواجد والاستثمار في مصر.

وأضاف أن الاستثمارات الإماراتية الكبيرة في السوق المصرية؛ تأتي انعكاسا للعلاقات الممتدة وقوة الروابط بين البلدين وعلاقات الصداقة المتينة بين القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات .

ولفت إلى دخول شريك مهم بحجم أدنوك بما يمتلكه من خبرات وتكنولوجيا ومستويات عالمية للجودة من خلال شراكة مع كيان عالمي آخر مثل توتال إنرجيز؛ يعزز من مستويات الجودة في مجال توزيع الوقود وتموين السيارات، ويزيد من التنافسية في السوق  بين الشركات لتقديم أفضل خدمة للمستهلك، الذي سيستفيد  في النهاية من هذا التنوع ووجود 14 علامة تجارية تتنافس في هذا المجال على تحسين الخدمات، خاصة أن خدمات الوقود هي عصب الحياة اليومية للمستهلكين ومرآة قطاع البترول لديهم.

ونوه بأن السوق المصرية في مجال توزيع الوقود سوق واسع وينمو باستمرار، حيث يخدم 105 ملايين مواطن، وأكثر من 10 ملايين مركبة، علاوة على التوسع في البنية التحتية والطرق والمدن العمرانية الجديدة، ما يجعله زاخرًا بالفرص لشركات التسويق العالمية للتوسع والنمو في مصر.

 

طارق الملا وزير البترول مريم الكعبي سفيرة الامارات محطات خدمة وتموين السيارات منطقة دجلة بحي المعادي الإمارات

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