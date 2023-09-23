دعم ذوى الإعاقة واستكمال "مودة".. حصاد أنشطة وزارة التضامن فى أسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، تقريرها الأسبوعي، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 22 سبتمبر، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الجمعة 15 سبتمبر:

- انطلاق ماراثون "يوم الصم العالمي" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وروتاري مصر بعدد من محافظات الجمهورية لكفالة حقوق الصم وضعاف السمع، فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يواصل تدريباته للمخطوبين بإجمالي 1008 شباب وفتاة، وينفذ لقاء توعويا لإجمالي 400 مكلفة خدمة عامة بالإسماعيلية.

- صندوق "عطاء" للاستثمار الخيرى يواصل حملة "مكاننا في كل حتة" على وسائل التواصل الاجتماعى للتوعية بحقوق ذوى الإعاقة، وسبل التعامل الصحيح معهم.

السبت 16 سبتمبر:

- في إطار جهود التضامن الاجتماعي لتنمية وعي وتحسين سلوك سكان المناطق المطورة البديلة، عقد دورات تدريبية لتأهيل المتطوعين الداعمين لحملات "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" للتوعية ببرنامج التربية الأسرية الإيجابية وبرامج التمكين الاقتصادى والتاهيل بالوزارة.

- وحدات التضامن بالجامعات تنتهي من دفع مصروفات متأخرة للجامعات لإجمالي 18,220 طالبة وطالب جامعي، وتوفر أدوات مساعدة لحوالي 2,150 من ذوي الإعاقة، بإجمالي 38 مليون جنيه في عام 2023.

الأحد 17 سبتمبر:

- القباج تستقبل سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة ويبحثان تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين والتعاون الفني في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة العليا لكبار السن، وتبحث سبل إدماج قضايا كبار السن في السياسات الاجتماعية بمشاركة منظمة "الإسكوا"، وتناقش الاستعدادات للاحتفال باليوم العالمي لكبار السن.

- بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد بشأن مشروع "اتقدم" لرفع كفاءة الهيئات التأهيلية التابعة للوزارة في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد والإعاقات النمائية المشابهة.

- تشيد بقرار المجلس الأعلى للأزهر بالموافقة على استثناء التلاميذ الملتحقين بالتعليم الأزهري قبل الجامعي «رياض الأطفال وبداية المرحلة الابتدائية» تحت رعاية الأسر البديلة من شرط الكثافة والتنسيق.

- صندوق مكافحة الإدمان يستقبل وفدًا من 581 طالبة وطالبا من الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية المشاركين في أسبوع شباب الجامعات، والذين تقدموا للانضمام لرابطة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

الإثنين 18سبتمبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل السيدة سارة مناحى المطيرى مدير المكتب الكويتى للمشروعات الخيرية بالقاهرة، للتنسيق بشأن منح الجمعيات الأهلية في مجالات دعم الأيتام والتمكين الاقتصادي وحفر الآبار وإعمار المساجدة، والقباج تثمن الدعم العربي للعمل التنموي.

- في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لزيادة قيمة الدعم النقدي الشهري، وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماعًا موسعاً لفريق الحماية الاجتماعية لسرعة تنفيذ زيادات تكافل وكرامة مع تحسين خدمات الاستجابة للتظلمات والشكاوى.

- التضامن الاجتماعي تستكمل خطتها لدعم التعاونيات الإنتاجية، وتستعرض دور جمعيات التعاون الإنتاجى والمشروعات المتناهية الصغر في دعم الاقتصاد المصري في ندوة تعريفية مشتركة بين مديرية مطروح والاتحاد التعاوني.

- برعاية محافظ الشرقية، مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة العربى لتنمية المجتمع يتعاونان في تسليم أجهزة كهربائية لعدد من العرائس من الأولى بالرعاية من المقبلات على الزواج.

الثلاثاء19 سبتمبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، واستعراض لأهم الإنجازات والأنشطة البحثية للمركز ومؤشرات ونتائج أعماله عن العام العلمى والمالى 2022/ 2023.

- القباج تتحقق من صرف التعويضات للضحايا المصريين القادمين من ليبيا بتكلفة تتخطى 12 مليون جنيه، وتعلن عن دعم الأسر بالكامل لمدة عام لحين تعافي الأسر وتمكينها اقتصادياً، وإعادة دراسة أوضاعها.

- الهلال الأحمر المصرى يختتم جلسات الدعم النفسي الاجتماعي مع عدد من اللاجئين والمهاجرين القادمين الجدد، فى إطار مشروع "دعم المجتمع الوافد" وتدريبه على التأقلم النفسي وعلى التأهيل لسوق العمل.

- كورال أبناء مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش، ونقيب الصحفيين يتوجه بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لرعايتها الاحتفالية، ويستشرف تعاون مثمر مع الوزارة في كافة القضايا الاجتماعية.

الأربعاء 20 سبتمبر:

- القباج تستقبل وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لمناقشة تقرير مراجعة الأداء الاقتصادي لمصر، وتداعيات الأداء على برامج الحماية الاجتماعية والتشغيل للأسر تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية.

- التضامن الاجتماعي تستعد لإطلاق الخط الساخن باسم "أبناء مصر" يقوم بإدارته أبناء مصر المتميزين الذين تخطوا الرعاية اللاحقة واستقلوا بحياتهم، لاستقبال شكاوى الأطفال بمؤسسات الرعاية وإعداد تقارير ظل تقدم مباشرة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي.

وزيرة التضامن تبحث سبل التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الخميس 21 سبتمبر:

- نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل شون جونز، المدير الجديد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر والوفد المرافق له، واللقاء يستعرض تعزيز أوجه التعاون في مجلات التمكين الاقتصادى، وحماية وتمكين النساء، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي بمصر.

- توقيع ملحق لبروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة ساموسوسيال إنترناشيونال مصر في إطار العمل المشترك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال بلا ماؤى تفعيلا للشراكة والتعاون بين الجانبين.

- صندوق مكافحة الإدمان يطلق سلسلة معسكرات تدريبية لإعداد كوادر تطوعية للمشاركة في تنفيذ المرحلة الثانية من أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة خلال العام الدراسي 2023/ 2024.

- تضامن الدقهلية تطلق حملة "مصر أمانة" لزيادة الوعي بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتستكمل تدريبات التربية الإيجابية مشاركة للمشرفات ومديرى الحضانات.

- استعدادا لفصل الشتاء، القباج توجه بتجهيز 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية وتعلن عن مخصصات بند 150 جنيها كمخصصات لبند الإغاثة لهذا العام 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصري ودعم الجمعيات الأهلية.

الجمعة 22 سبتمبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تدشن حملة "رحلة الألف كيلومتر" لتعزيز صحة المرأة وتمكينها الاقتصادي من محافظة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم وجمعية كاريتاس، بحضور السيد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

- القباج تفتتح عيادة "اسبقي بخطوة" للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم والصحة، الإنجابية، وتتفقد "فيمي هيلث بازار" للتمكين الاقتصادي للمرأة.. وتشهد جلسة تدريب الرائدات الاجتماعيات وورشة عمل عن ريادة الأعمال للسيدات المُنتجات.

- التضامن الاجتماعي تعلن عن قرارات الدعم الإضافي للرائدات الاجتماعيات لمدة ثلاثة أشهر، تشمل 600 جنيه لكل شهر، بالإضافة إلى دعم عيني بقيمة 500 جنيه، بالإضافة إلى تحمل تكاليف المصروفات الدراسية لأطفالهم بالمدارس.

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