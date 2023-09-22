الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القباج: صرف 600 جنيه دعمًا نقديًا و500 جنيه "عينيا" إضافيًا لمدة 3 أشهر للرائدات الاجتماعيات

نيفين القباج
نيفين القباج

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها محافظة الإسكندرية لتدشين حملة "رحلة الألف كيلو متر" بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، جلسة تدريب الرائدات الاجتماعيات بمحافظة الإسكندرية وورشة عمل عن ريادة الأعمال للسيدات المُنتجات ثم جلسة توعية مكبرة لسيدات محافظة الإسكندرية عن سرطان عنق الرحم والصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة المختلفة من خلال الأطباء والكوادر الطبية.

15 ألف رائدة 

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لديها 15 ألف رائدة اجتماعية متطوعة، وسيصل عددهن قريبًا إلى 20 ألفًا، بدعم من القيادة السياسية، وتعمل الرائدات الاجتماعيات على ترسيخ الوعي الإيجابي نحو كثير من قضايا الاستقرار الأسري، وإعلاء صحة المرأة والطفـل، وحث المواطنين على العمل، وترشيد الموارد البيئية، وحماية الأطفال والنساء من ممارسات العنف، ومكافحة الإدمان والتعاطي، وذلك من خلال تعزيز معارف السيدات البسيطات والأسر الأولى بالرعاية، بالسلوكيات والممارسات الاجتماعية الإيجابية، كأهمية انتظام الأبناء في التعليم، ومحو الأمية للسيدات وتمكينهن اقتصاديًا،  وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الوصول إلى حقوقهم الاجتماعية، وكذلك الاهتمام بالنظافة الشخصية والممارسات الصحية السليمة، والتى كان لها أعظم الأثر خلال جائحة كورونا.
 
كما يقوم عمل الرائدة الاجتماعية على تعزيز وتشجيع الأسر على رفع المستوى الاقتصادي من خلال المشاريع متناهية الصغر وعلى التخلي عن الممارسات المجتمعية السلبية التى تؤثر في سير التنمية، كالأمية وكثرة الإنجاب وتزويج الأبناء قبل بلوغهم 18 عاما، "سن الطفولة في الدستور والقانون المصري والمواثيق الدولية لطفولة"، والتخلي عن ممارسة جريمة ختان البنات،  وغيرها من الممارسات الضارة.

نيفين القباج توجه بصرف زيادات "تكافل وكرامة" فى أكتوبر

 

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن صرف ٦٠٠ جنيه دعمًا نقديًا و٥٠٠ جنيه دعمًا  عينيا  إضافيا لمدة ثلاثة أشهر للرائدات الاجتماعيات تقديرًا لدورهن وجهودهن في المجتمع، بالإضافة إلى تحمل وزارة التضامن الاجتماعي قيمة المصروفات المدرسية والجامعية لأبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة.

نيفين القباج وزيرة التضامن رحلة الألف كيلو متر الإسكندرية سرطان عنق الرحم رائدة

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