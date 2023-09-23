الليلة.. أسامة كمال يعود إلى "مساء DMC" باستضافة مرشح رئاسي محتمل

يعود الإعلامي أسامة كمال، بداية من التاسعة من مساء اليوم، لتقديم برنامج «مساء DMC » على شاشة "DMC"، وذلك في إطار خطة التطوير التي تُجريها القناة.

برنامج مساء دي إم سي تقديم أسامة كمال

وتنطلق مسيرة أسامة كمال مع "مساء دي إم سي" الليلة من خلال حلقة قوية، حيث يستضيف في انطلاقته الأولى، فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، بعد إعلان اعتزامه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

ويستعرض "زهران" لأول مرة برنامجه الانتخابي ورؤية الحزب الشاملة وهل له وجهة نظر في الملفات الخارجية، وما هي رؤيته للفترة القادمة ومناقشة الأحداث الججارية والمحيطة، وهو ما يعتبر انطلاقة قوية للغاية بعد أيام من المؤتمر الصحفي الأول للهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت عن عدد من الشروط وضوابط الانتخابات الرئاسية القادمة، وقبل فتح باب الترشح بأيام قليلة.

مواعيد برنامج مساء دي إم سي

يعرض برنامج "مساء دي إم سي" من تقديم الإعلامي أسامة كمال، من السبت إلى الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عمليات التطوير في منصاتها وقنواتها المختلفة بشكل مستمر؛ لتقديم أفضل محتوى وصورة ممكنة للجمهور المصري والعربي، بعد أن وصلت تلك المنصات إلى مكانة عالية وراقية تليق بالإعلام المصري الرائد في المنطقة.