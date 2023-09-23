ضبط 67 مخالفة تموينية فى حملة لضبط أسواق مطروح

نظمت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع مباحث التموين حملة بمرسي مطروح وسيوة استمرارا لجهود محافظة مطروح في مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

- حملة تموينية مفاجئة

وأوضحت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة وتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمخابز، تم تنظيم حملة تموينية من مفتشى إدارة الرقابة بمديرية التموين مطروح على مركز ومدينة سيوة، للتأكد من سير العمل بالمخابز على الوجه المعتاد وعدم وجود مشاكل أو شكاوى تخص إنتاج الخبز البلدي.

- ضبط ٦٧ مخالفة تموينية

وأضافت أنه تم رصد بعض المخالفات، منها حالات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ حملات تموينية أخرى بمدينة مرسى مطروح بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح ليصل إجمالي المخالفات المضبوطة ٦٧ مخالفة.

- المخالفات المضبوطة

وتابعت أنه تم ضبط مخالفة عدم وجود ماكينة صرف الخبز بمخبز بلدي، وأخرى لعدم الاحتفاظ بسجلات التفتيش بالمخبز، ومخالفتي إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وأخريين لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد (مخابز بلدية، جمعية استهلاكية) و٤ مخالفات عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل ببعض المخابز، ومخالفتي إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات ومخالفتين عدم نظافة أدوات العجن أو الرغف المستخدمة في إنتاج الخبز البلدي و٣٠ مخالفة لعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية، و١٤ مخالفة بيع سجائر أسطوانات بوتاجاز منزلية بأزيد من السعر الرسمي و١٠ مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع داخل المحلات، مع توجيه ٧ إنذارات لسبعة مخابز داخل مدينة مرسى مطروح لتعديل أوضاعها من حيث نظافة المكان والأدوات المستخدمة في إنتاج الخبز، وتم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

حملة لضبط أسواق مطروح

حملة لضبط أسواق مطروح

حملة لضبط أسواق مطروح